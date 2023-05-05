TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara İli Çankaya Belediye Başkanlığından;

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve ihale saati yazılı taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

S. NO MAHALLESİ ADA PARSEL ALANI (m2) SAT. BEL. HİSSESİ İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 BALGAT 6912 5 788 788 ARSA - KONUT KLASİK 3 KAT 13,000,000 390,000 8.6.2023 14:00

2 SANCAK 25356 9 617 617 ARSA - KONUT 0,40/1,40 (5 A-3 3) 5,100,000 153,000 8.6.2023 14:10

3 SANCAK 25356 12 595 595 ARSA - KONUT 0,40/1,40 (5 A-3 3) 5,000,000 150,000 8.6.2023 14:20

4 KIRKKONAKLAR 26320 7 5213 5091 ARSA - KONUT Mak.İnş.Alanı: 6995 m² Yençok: 16 kat 57,500,000 1,725,000 8.6.2023 14:30

5 İMRAHOR-3 26449 5 351 351 ARSA - KONUT 0,35/1,05 (5 A-3 3) 4,500,000 135,000 8.6.2023 14:40

6 ZAFERTEPE 26644 5 851 851 ARSA - KONUT E:1,50 Yençok:4 kat 6,800,000 204,000 8.6.2023 14:50

7 BEYTEPE 28350 3 303 303 ARSA - KONUT 0.30/0.60 (5 ABL-2 3) 4,500,000 135,000 8.6.2023 15:00

8 BEYTEPE 28367 2 306 306 ARSA - KONUT 0.30/0.60 (5 ABL-2 3) 4,500,000 135,000 8.6.2023 15:10

9 BALGAT 28425 2 975 975 ARSA - KREŞ TAKS:0.20, KAKS:0.50 Hmax:Serbest 13,500,000 405,000 8.6.2023 15:20

10 ELLİNCİYIL 29306 2 6384 5938.72 ARSA - KONUT BL- E:2.00 Yençok:15 kat 73,000,000 2,190,000 8.6.2023 15:30

11 KÜÇÜKESAT 5350 9 895 67 BİNA - DÜKKAN 67/895 ARSA PAYLI 10 NOLU DEPOLU DÜKKAN (86 m2) 1,000,000 30,000 8.6.2023 15:40

2- İhale; ilanda belirtilen tarih ve saatte, Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat Kızılay/Ankara adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname; çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No:11 A1-A2 Blok 6.kat Kızılay/Ankara adresindeki Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 500.-TL (beşyüzlira) karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye gireceklerden;

Gerçek kişiler için; Nüfus Kayıt Örneği, Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden/Noterden/E-devletten), İmza Beyannamesi (Noterden), Vekaleten iştirak halinde Noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi.

Tüzel kişiler için; Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Esnaf Odası veya benzeri bir makamdan ihale yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicil kaydını gösterir belge (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür onaylı sureti) ile Noter tasdikli imza sirküleri; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ile yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi;

Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen belgeler ile teklif mektubunda ortaklık oranlarını belirtmeleri; geçici teminata ait makbuzu (geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir); İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütnameyi; dış zarfa koymaları, teklif mektubunu şartname ekinde bulunan örneğine uygun olarak doldurarak iç zarfa koymaları ve teklifin hangi taşınmaz satışına ilişkin olduğunu yazmaları gerekmektedir.

4- Tekliflerin ihale günü saat 12.00 ‘ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) teslim edilmesi gerekmektedir.

5- İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer; ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40.maddesinin ek fıkrası gereği; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

7- Belediyemizce satışı yapılacak taşınmazlar; KDV istisnasına tabi olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

8- İhaleye katılacak isteklilerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

9- Telefon : 0 312 458 89 00 / 2240 - 2241 Faks: 0 312 458 90 76 Web: www.cankaya.bel.tr