OSMANİYE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI

1-Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile tespit edilen tahmini bedel üzerinden ihaleye çıkarılmıştır.

2-İhaleler hizalarında belirtilen gün ve saatlerde Osmaniye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binasının 3’üncü kat 114 numaralı toplantı salonunda toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.

3- Taşınmazların Satış ve Kiralama ihaleleriilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Osmaniye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.

4-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanunun 27.maddesinde belirtilen şartları taşıyan süresiz Banka Geçici Teminat Mektubu, İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Örneği (T.C Numaralı), vekâleten ihaleye girecek kişilerden Noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluşundan 2024 yılı içerisinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi, Vergi Kimlik Numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnamelerini ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5-İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli ve taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.

6-Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ne tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,resim ile harçtan ve 5 yıl süre ile emlak vergisinden müstesna tutulmuş olup, taşınmazın satış bedelinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde yapılan düzenleme ile taksitli satışlarda taksitlendirme dışında bırakılacak bedel ile taksit süresi ve sayısını belirlemeye Bakanlık yetkili olup, Müşteri taksitle ödeme talebinde bulunduğu takdirde; sözleşme düzenlemek suretiyle ihale bedelinin dörtte birini peşin, kalanını ise en fazla iki yılda, taksitlerle ve hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte yatırmak zorundadır.

7-Bakanlığımızın (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 2022/11 sıra Sayılı Genelgesi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılacak satışlarda peşin ödeme talebinin olması halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır.

8- Kiralama ihale bedeli üzerinden Bakanlığımızın (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlemiş olduğu oranlarda Damga Vergisi ve Karar pulu alınacaktır.

9- Taşınmazların satış bedelleri üzerinden, Bakanlığımızca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen 5.000.000,00 TL'ye kadar % 1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL ile 10.000.000,00 TL'lik kısmı için % 0.5 (binde beş) ve 10.000.000,00 TL'yi aşan kısmı için ise % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranında döner sermaye harcı alınacak olup, taşınmaza ait döner sermaye harcının peşin olarak yatırılması gerekmektedir. Döner sermaye harçlarında taksitlendirme ve indirim yapılmamaktadır.

10- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11- İhalelerle ilgili bilgiler, http://www.milliemlak.gov.trve https://osmaniye.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir.

SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZ LİSTESİ :