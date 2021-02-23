Taş devri yeniden başlıyor!

2019 yılında Türkiye’de bir benzeri olmayan,endüstriyel taş sektörünün en modern “Kent Estetik Merkezi”ni inşa eden Necipoğulları Yapı Elemanları; Türkiye’nin yeni taşları için uzun yıllar Ar – Ge çalışmaları yaparak NSTONE ile şehirleri, caddeleri ve parkları birer açık hava sanat müzesine dönüştürmeye hazırlanıyor.

Necipoğulları, şehirleri sadece ihtiyaca yönelik değil estetik bir kaygıyla yeniden inşa edecek olan, caddeleri ve parkları birer açık hava sanat müzesinedönüştürecek NSTONE markasınınlansman kampanyasını başlattı.

Yarım asırdır Türkiye için üretiyor.

Necipoğulları’nın hikâyesi 46 yıl önce Ordu’nun Ünye ilçesini hayallerinin gerçekleşeceği yer olarak seçen Baba Necip Kulaksız ile başladı. Şehir alt yapı hizmetleri için kilitli parke üretme tesisini inşa eden Necip Kulaksız, aslında bugün Türkiye’nin en modern “Kent Estetik Merkezi”nin temellerini o günlerde atmıştı.

1984 yılında bayrağı babasından teslim alan Necipoğulları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kulaksız, şehirlerin yeniden dizayn edilmesi ve ülkenin gelişmesi için yeni kulvarlar arıyordu. O günlerde sanayi ve inşaat sektöründe parlaklığıyla dikkat çeken bir şehri seçti kendisine. Bu şehir Anadolu Selçuklu’nun kadim başkenti Konya idi.

Teknolojiyi kullanıyor.

Dünya değişiyor, ülkeler gelişiyordu. Zamanın değişimi her şeyi sil baştan yeniden yorumlarken Necipoğulları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kulaksız teknolojiye dayalı yeni bir tesis kurmayı çoktan aklına koymuştu ve başardı da. Bugün Türkiye’nin endüstriyel taş sektöründe en modern “Kent Estetik Merkezini” inşa etti.

“Doğadan ilham aldık.”

Nstone markasının hikâyesine değinen Necipoğulları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kulaksız şunları belirtti:“Yıllardan beri kırsaldan kente gerçekleşen göçler şehirlerin hızlı ama düzensiz büyümesine neden oldu. Nüfus arttıkça şehirler için alt yapı ve üst yapı sorunlarının önüne geçilemiyordu. Hikâye, bu sorunların çözümü ile başladı.

Biz Nstone’u bir taş olarak görmüyoruz; onu geçmişin ihtişamıyla geleceğin modern yüzünü oluşturacak bir konsept olarak geliştirdik.Nstone ürünlerinin geliştirilmesinde Ar-Ge ekibimiz,ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde gözlem yaparak sadece ihtiyaca cevap veren değil aynı zamanda göze hitap eden taşları hayal etti. Tasarımlarımızı; tarihimizden, doğadan ve gelecekten ilham alarak oluşturduk.” dedi.

“Kent Estetik Merkezini kurduk.”

Hasan Kulaksız, “Klasik parke taşı üretimiyle uzun yıllar içinde Anadolu’da önemli ölçüde pazar sahibi olduk. Nstone markasının geliştirilmesiyle birlikte Türkiye’de bir benzeri olmayan endüstriyel taş sektörünün en modern üretim üstü olan “Kent Estetik Merkezi”ni inşa ettik ve büyüyen Türkiye’mize bu eseri kazandırdık. Bundan böyle hem klasik taşlarımızı hem de yeni ürünümüz Nstone çeşitlerini bu merkezde üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

“Taş devrini yeniden başlatıyoruz!”

Kulaksız sözlerine şöyle devam etti,“Nstone markası ile ürün çeşitliliğinde de ilklere imza atıyoruz. Kalite ve estetik kavramlarını buluşturduğumuz yeni ürünlerimizle Türkiye’nin en fazla çeşidine sahip markalarından biri olacağız.

“Kent Estetik Merkezi”nde ürettiğimizyeni koleksiyonlarımızla “Taş devrini yeniden başlatıyoruz.” Nstone Şehir Koleksiyonunda endüstriyel üretimle şehir kültürünü birleştirirken, Antik, Asos, Truva, Antara, Begonit, İkonia, Patara, Engelsiz, Mihenk, Petra, Muson, Çiçeklik, Pando, Naturalis ve Likya isimli taşlarımızla caddeleri, sokakları ve parkları süslüyoruz.

Nstone Kent Mobilyaları Koleksiyonuilesadece şehir parklarını değil aynı zamanda bahçelerinizide sıra dışı bir şekildetasarlama imkânı sunacağız.Gülhane, Kuğulu, Emirgan, Central, Babil, Grant, Volden Park, Uneo, Vasada, Efes, Bergama, Side, Eko, Step One ve Step Two isimli tasarımlarımızlayaşam alanlarımızı doğallaştıracağız.” dedi.

Yurt Dışı Pazarlarını Hedefliyor.

Nstone markasının tanıtım çalışmalarına başladıklarını belirten Kulaksız, kısa zamanda Tüm Türkiye’nin Nstone markasını yakından tanıyacağını anlatırken iletişim çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi. Yeni ürünlerini bayilik sistemiyle müşterilerine ulaştırmayı planladıklarına değinen Kulaksız “Kent Mobilyaları Koleksiyonuyla” yurt dışı pazarlarını hedeflediklerini dile getirdi.

“Durmadan çalışıyoruz.”

7 gün 24 saat üretim yaptıklarının bilgisini veren Hasan Kulaksız,“kendilerine ait makine parkurlarında aynı anda 5 farklı model taş üretebildiklerini, gelen taleplere cevap verebilmek için hem Konya “Kent Estetik Merkezinde” hem de Cihanbeyli tesislerinde tam kapasite çalıştıklarını belirtti.

Kapalı ve açık olmak üzere toplam 40 Bin m² alana sahipNecipoğulları, Nstone markası ile birlikte tesislerin yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 2 Milyon m²’ye kadar ulaşıyor.

“Nstone çevre dostudur.”

Doğadan gelen ilhamla üretilen Nstone ürünleri,renk ve şekil çeşitliliği ile estetik uygulama imkânı verirken,alt yapıya kırma ve kesme olmadan ulaşmayı mümkün kılar, böylece tekrar kullanabilir ve uygulaması oldukça kolaydır. Donma ve kayma risklerini büyük ölçüde azaltan Nstone ürünleri her zaman çevre dostudur.