TARSUS 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2024/375

KARAR NO: 2025/251

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının 10/06/2024 tarih, 2024/3767 esas 2024/2868 sayılı iddianamesi ile sanık hakkında İftira suçundan TCK'nın 267/1., 53., maddeleri gereğince mahkememize açılan kamu davası sonunda:

HÜKÜM:

Sanık Burhan Ocakoğlu'nun üzerine atılı iftira suçunu işlediği sabit görülmekle5237 sayılı TCK'nun 267/1 maddesi uyarınca takdiren 1 YIL HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen hapis cezasının TCK' nun 62/1. maddesi gereğince cezada takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 10 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 53. Maddesinin UYGULANMASINA,

Sanık hakkında CMK 231, TCK 50 ve TCK 51. maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

Katılan kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 30.000,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana VERİLMESİNE,

Yargılama gideri olarak yapılan 8 adet tebligat gideri 355,00 TL, posta gideri 110.00 TL, soruşturma aşaması sarf gideri 1.000 TL toplamından oluşan toplam 1465,00 TL yargılama giderinin sanıktan alınarak hazineye irad kaydına,

Dair; sanığın yokluğunda, katılan vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren İKİ HAFTA yasal süre içerisinde, Adana Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf Yasa Yoluna başvurabileceği, kanun yoluna başvurmadığı takdirde, kararın kesinleşeceği hususu açıkça anlatılmış, ayrıca müşteki vekili alt sınırdan verilen cezanın usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle kaldırılmasına ve katılma talebinin kabulüne karar verilmesi talebiyle istinaf etmiştir.

Tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa Gerekçeli kararın ve müştekinin istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

İş bu karar ve istinaf dilekçesinin gazetede yayınlanmasından 14 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 14 günlük süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02344598