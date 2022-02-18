Tarkan Geççek şarkı sözleri: Ahmet Hakan Geççek şarkısı için ne yazdı?

Uzun bir süredir albüm çıkarmayan Tarkan'ın dün piyasaya sürdüğü "Geççek" adlı şarkıyı piyasaya sürdü. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarından umduğumu bulamayan muhalif kesim Tarkan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Geççek şarkısına sarıldı. Muhalefetin içinde bulunduğu durumu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Zavallı muhalefetin içler acısı hali." ifadelerini kullandı.

Özalan, şöyle devam etti: Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez. Utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar.

Tarkan'ın Geççek şarkı sözlerine Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan da eleştiri geldi. Tarkan'ın şarkısı 12 saatte YouTube'da 3 milyon, Instagram'da 4.6 milyon, Twitter'da ise 7.6 milyon görüntüleme aldı. Ahmet Hakan'ın Geççek yorumları sosyal medyada gündem oldu. Peki Ahmet Hakan, Tarkan'ın Geççek şarsı için ne yazdı, ne söyledi:

Ahmet Hakan Geççek şarkısı için ne yazdı?

"TARKAN’ın son şarkısına “Geççek” adını vermesi, pek bir sorun teşkil etmiyor toplumumuz açısından. Hep birlikte idare edebiliriz.

Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar

Ama Tarkan, her “Geççek” dediğinde...

Hepimizin aklına “Melih Gökçek”in gelecek olmasını ne yapacağız?

Bu toplum, bunu kaldıramaz Tarkan." Ahmet Hakan'ın Geççek şarkısına yönelik ifadeleri CHP ve HDP taraftarlarını bir hayli rahatsız etti. Ahmet Hakan, Twitter'da gündemin en üst sıralarında yer aldı.