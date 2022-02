Tarkan Geççek için ne dedi? Tarkan Geççek şarkısını kime yazdı?

Muhalefet destekçisi Tarkan'ın "Geççek" adlı yeni şarkısını piyasaya sürdü. AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alındığı Geççek isimli şarkı, Türkiye’nin hayrına bir tek projesi dahi olmayan muhalefetin balıklama atlamasına neden oldu. Tarkan’ın Geççek adlı şarkıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazığını söyleyenler de bir hayli fazla olurken, başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere muhalefetin pek çok ismi Geççek şarkısını beğenerek paylaştı. Peki Tarkan Geççek şarkısı kime yazıldı? Tarkan Geççek şarkısı için ne söyledi?

"Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek. Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek. Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman. O çiçekten günler çok yakın inan" sözleriyle iktidarı özellile de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef alındığı paylaşımları da yapıldı. Peki Tarkan Geççek şarkısını kime yazdı?

Tarkan Geççek için ne dedi?

Tarkan, yeni şarkısı "Geççek" ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Geççek" şarkısı ile ilgili Tarkan'la görüşen Radyocu Mehmet Gezegen, Twitter hesabı üzerinden görüşmeyi aktardı.

Tarkan açıklamasında, "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum" dedi.

Tarkan, şöyle devam etti: "O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. 'Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki 'Geççek' yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.

Tarkan'ın Geççek şarkısına muhalefet ve muhalif isimler balıklama atladı.