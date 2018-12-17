Tarımsal üretim toplulaştırma ile artacak

Mehmet Safa Canat / Hasan Canat

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ’nin bünyesinde devam eden arazi toplulaştırma projeleri sayesinde tarımsal üretimin artacağını söyledi.

Toplulaştırma desteklenmeli

Yeni Akit’e konuşan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın şu açıklamaları yaptı: “Toplulaştırma düne kadar Tarım Bakanlığı’na bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün uhdesindeydi. Tarım Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirilince toplulaştırma hizmetleri de DSİ’ye verildi. Ankara’daki daire başkanlığımız, taşradaki şube müdürlüklerimiz ve yapı denetim heyetlerimiz ile birlikte toplulaştırma faaliyetlerini çok iyi bir şekilde sürdürebileceğimize inanıyoruz. Eğer biz ülkemizi seviyorsak toplulaştırmayı sonuna kadar desteklemeliyiz. Ekonomik tarım yapılması için, topraklarımızın korunması için, üretim artışı için mutlaka toplulaştırma yapılmalıdır. Ülkemizin büyüklüğü 78 milyon hektardır. Bu 78 milyon hektarın 24 milyon hektarında tarım yapılabilme imkânı vardır. 24 milyon hektar arazinin ancak 14 milyon hektarında toplulaştırma yapmak mümkündür. 24 milyon hektarın 8,5 milyon hektarında sulu tarım yapılabilir. Dolayısıyla 5,5 milyon hektar kuru arazide de toplulaştırma yapacağız. Bugüne kadar 6 milyon hektar tarım arazisinde toplulaştırma yapılmıştır. Kalan 8 milyon hektar arazinin de toplulaştırması devam ediyor. Böylece bittiği zaman toplamda 14 milyon hektar arazide toplulaştırma yapılmış olacaktır.”

Yatırımların anahtarıdır

Pehlivanoğlu Yapı Kurucu Başkanı Ahmet Yaşar da, “Toplulaştırma, sadece arazilerin birleşmesinden ibaret değildir. Hem tarımın, bitkisel üretimin ve hayvancılığın, hem de yatırımların anahtarıdır. Yakın zamanda yürürlüğe giren, bizim de takip ettiğimiz ve önemsediğimiz ‘tarımsal arazi edindirme’ kanunu var. Bu kanunun uygulanması amacıyla 2017 yılı sonu yapılan ihalelerde toplulaştırma için çiftçi mülakatları alınırken, arazi edindirme çalışması da birlikte yürütülecektir. Mesela tarımla uğraşan bir babanın vefatı sonrası tarımla uğraşan evladı devlet tarafından kredilendirilmelidir. Devlet tarafından kredilendirilen evlat, tarım arazisi ile ilgili bütün işlemleri bizatihi kendisi yürütmelidir. Bu hassasiyetin DSİ tarafından önemseneceğini ümit ediyorum’’ dedi.

Kent-kır dengesi oluşturulur

Tarım arazilerinin kesinlikle imara açılmaması gerektiğini belirten Derinsu Proje Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin İpek, şöyle konuştu: ’’Bilinçsiz uygulamalarla Harran Ovası’nın bile yaklaşık yüzde 10’undan fazlasının binalaştığı anlaşılmaktadır. Mutlak tarım alanlarında kesinlikle inşaat ve imar yapılmamalıdır. Bu anlamda kent-kır dengesini ancak toplulaştırma sağlayabilir. Ekonomi ve ekoloji dengesinin korunması en az kentleşmenin diğer sorunları kadar önemlidir. Arazi toplulaştırması kent-kır dengesinin kurulması açısından da oldukça önemlidir. Bunun için köylerde kırsal altyapı oluşturmak gerekiyor. DSİ’ye çok büyük görevler düşüyor.’’

Her köyde bir ziraat mühendisi olsun

Tarımsal üretim rekoltelerinin daha dengeli olması için çiftçilerin devlet tarafından görevlendirilen ziraat mühendisleri ile ortak hareket etmesi gerektiğini söyleyen Aysa Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Özer de, “Toplulaştırma, çiftçimizin hayaliydi. Şimdi gerçekleşiyor. Toplulaştırmanın daha faydalı olabilmesi için ‘tarımsal arazi edindirme’ çalışmalarının hızlanması gerekiyor. Ülkemizdeki ziraat mühendislerinin de tarıma yönelik büyük faydaları olabilir. Eğer biz çiftçimizi eğitip, donatıp, yeni teknoloji ile tanıştırırsak dekar başına alacağımız ürün miktarını en az iki katına çıkarırız. Bunu da ancak ziraat mühendisleri ile birlikte yapabiliriz’’ dedi. Özer, her köye devlet tarafından bir ziraat mühendisi atanması gerektiğini de dile getirdi.

Devlet ve millet menfaati

Arazi toplulaştırma projelerinin devlete ve millete yönelik faydalarını anlatan Baytimur İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Baran Baytimur ise yaptığı değerlendirmede, “Toplulaştırma projelerinin iki ana faydası vardır. Birincisi, ülkemizdeki miras problemlerinin bu sayede çözülmesidir. İkincisi de, devletin yaptığı karayolları, demiryolları ve sulama projelerinde ödemek zorunda kaldığı kamulaştırma bedellerinin azalmasıdır. Şu ana kadar 6 milyon hektar arazinin toplulaştırılmasının yapılması çok büyük bir başarıdır. Toplulaştırma projelerinin devlet bütçesine sağladığı katkı da büyüktür. Son 5 yılda inşa edilen toplam 631 km yolun kamulaştırma bedeli toplulaştırma aracılığı ile karşılandı. Bunun parasal karşılığı da 1,3 milyar TL’dir. Bu sayede devletin ve vatandaşın kasasından para çıkmadı. Toplulaştırma projelerinin DSİ’nin diğer projelerinden daha hızlı ilerlemesi gerekiyor’’ şeklinde konuştu.