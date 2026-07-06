GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

Başkanlığımız Emrinde Çalışan Personel İçin 2026 Yılı Muhtelif Kışlık Giyim Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1226154

1- İdarenin 1.1. Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 161, 06800, ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA 1.3. Telefon numarası : 03122588802 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 30.07.2026 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İdarenin adresinde bulunan D.H.D. Bşk.'lığı binası 2. kat - İhale Odası



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Başkanlığımız Emrinde Çalışan Personel İçin 2026 Yılı Muhtelif Kışlık Giyim Malzemeleri 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısımda 2 kalemden oluşan 1.107 adet kıyafet alımı ile 2. Kısımda 11 kalemden oluşan 1.332 adet kıyafet alımı olmak üzere toplamda 2 kısım halinde 13 kalem ve 2.439 adet kıyafet alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdarenin Adresinde Bulunan T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Lodumlu (Merkez) Kampüsü Depoları 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. Yüklenici, ambara teslim ettiği giyim eşyalarının muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını, ambardan aldığı geçici teslim alma fişinin bir suretini de ekleyerek bir yazı ile İdareden isteyecektir. Ambara teslim edilen giyim eşyaları, İdare tarafından oluşturulacak muayene ve kabul komisyonunca Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'e uygun olarak teknik şartname esaslarına göre muayene ve kabul yapılacaktır. Muayene esnasında reddedilen giyim eşyaları yükleniciye EKAP üzerinden yapılacak tebligatla bildirilecektir. Yüklenici, reddedilen giyim eşyalarının yerine, tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde istenilen özellikte yenilerini İdareye teslim edecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 gün içinde işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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Basın No: ILN02503539