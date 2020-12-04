Tarık Yusuf Uçar kimdir, nerelidir? Tarık Yusuf hangi görevlerde bulundu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adli Tıp Kurumunda açık bulunan Başkan Yardımcılığına Tarık Yusuf Uçar atandı. Peki Tarık Yusuf Uçar kimdir, nerelidir?
Tarık Yusuf Uçar, 1971 yılında Elazığ’da doğdu. Uzm. Dr. Selcen Uçar ile evli olan Tarık Yusuf Uçar 2 çocuk babasıdır. İlk ve orta okulu İstanbul Fatih İskenderpaşa okulunda okuyan Tarık Yusuf Uçar, liseyi ise İstanbul Fatih Erkek Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Uçar, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler-Yerel Yönetimler alanında yüksek lisans yaptı. Uçar ileri düzeydi İngilizce bilmektedir.