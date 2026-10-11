Tarihçi Gül: Mübadeleye kadar Güzelyurt'ta gayrimüslimlerle Müslümanlar birlikte yaşadı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde 1800'lü yıllarda Rumlar tarafından Rahipler Okulu olarak inşa edilen Yüksek Kilise'yi her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Yapının tarihini anlatan Tarihçi Yazar Dr. Mustafa Fırat Gül, 1924'teki büyük mübadele öncesi gayrimüslimlerle Müslümanların çevrede birlikte yaşadığını söyledi.

Günümüzde Yüksek Kilise olarak bilinen Analipsis Tepesi'nde, dik kayalar üzerine taş oymadan inşa edilen yapının içinde Bizans döneminden kalma bir şapel yer alıyor. Kilisede bir su toplama deposu ile toplantı yeri de bulunuyor. Tunç ve Demir Çağı'na ait Kalkolitik yerleşmelerin yanı sıra Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izler de görülüyor. Kilise, Güzelyurt Göleti manzarasına bakıyor.

Gül: Resmi kayıtlarda 'Analipsis Kilisesi' adı da kullanılıyor

Gül, kilisenin resmi kayıtlarda Analipsis Church, yani Analipsis Kilisesi adıyla da anıldığını, tepenin adının da Analipsis Tepesi olarak geçtiğini söyledi. Analipsis'in teolojide ve edebiyatta kullanılan iki kavram olduğunu, buradakinin teolojik anlam taşıdığını belirten Gül, "Hazreti İsa'nın göğe yükselmesine Analipsis terimi kullanılır" dedi.

"Belgelere göre aralarında hiçbir kavga, gürültü vesaire de olmamıştır"

Gül, bölgenin yakın geçmişine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bilindiği üzere mübadeleye kadar, 1924'teki büyük mübadeleye kadar burada gayrimüslimlerle Müslümanlar birlikte yaşamıştı. Belgelere göre aralarında hiçbir kavga, gürültü vesaire de olmamıştır."

Gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı Gelveri'nin günümüzdeki adının Güzelyurt olduğunu belirten Gül, burada Hazreti İsa'nın havarilerinin izinin "ismen ve cismen" görülebildiğini, bunların en önemlisinin Analipsis Tepesi olduğunu söyledi. Arkeolojik kazıların bölgenin Akeramik Neolitik dönemden beri kullanılan önemli bir yerleşim alanı olduğunu gösterdiğini de aktardı.