Tarih vererek küstah açıklamayı yaptı! 'Türkiye'ye yaptırım uygulayacağız'

Doğu Akdeniz ve Libya'da gerilim yaşadığı Türkiye'ye karşı hem NATO hem de Avrupa Birliği'nde harekete geçen Fransa'dan, AB dışişleri bakanlarının 13 Temmuz'da Türkiye'yi görüşmek üzere toplanacağı ve yeni yaptırım ihtimali olduğu açıklaması geldi.

Fransa'nın Libya ile ilgili Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşadığı gerilim sonrası NATO'nun Sea Guardian Operasyonu'ndan çekildiğinin Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilmesinin ardından, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Fransa'nın talebiyle AB'nin Türkiye toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Parlamentoya hitabında "Bizim talebimimiz üzerine AB Dışişleri Bakanlarının sadece Türkiye meselesine odaklanan bir toplantısı olacak" ifadelerini kullanan Le Drian, yaptırım tehdidinde bulundu.

Fransız bakan "Başka yaptırımlar da tasarlanabilir" diyerek küstahlığını ileriye taşıdı.