Tanju ve Hami gençlerle buluştu
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Tanju Çolak ve Hami Mandıralı, Görele'deki etkinlikte gençlerle buluştu. Etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.
Eski milli futbolcular Tanju Çolak ve Hami Mandıralı, Görele ilçesindeki etkinlikte gençlerle bir araya geldi.
Görele Gençlik Merkezince düzenlenen programa katılan Tanju Çolak ve Hami Mandıralı, gençlere deneyimlerini aktardı, soruları yanıtladı.
Etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.