  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Tam Bana Göre Festivali'nde “Urfa türküleri” yankılandı
Kültür - Sanat

Tam Bana Göre Festivali'nde “Urfa türküleri” yankılandı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın 16-21 Kasım tarihleri arasında Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlediği “Tam Bana Göre Festival”in son gününe Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sıra gecesi ekibi damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 19:52:00 - 2021-11-21 19:53:59
Tam Bana Göre Festivali'nde “Urfa türküleri” yankılandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi “Urfa Ahengi Müzik Topluluğu”, Tam Bana Göre Festivali’nin son gününde sıra gecesi etkinliği düzenleyerek festival alanına gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Birbirinden güzel Şanlıurfa türkülerinin seslendirildiği etkinlikte ziyaretçiler bir yandan türkülere eşlik ederken, diğer yandan cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Sıra gecesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’in katıldığı Tam Bana Göre Otağ Söyleşileri'nde sahne alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluğu, seslendirdiği Urfa türküleriyle alanda bulunan ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, festival alanında bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi ekibine söyleşiye renk kattıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise Tam Bana Göre Otağ Söyleşileri'nde gençlerle bir arada olduğu için mutlu olduğunu belirterek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kara yollarında son durum
Aktüel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiy..
Ermenistan geri adım attı, 'Turan' tamam!
Dünya

Ermenistan geri adım attı, 'Turan' tamam!

Karabağ savaşını bitiren bildirinin uygulanmayı bekleyen maddesi Zengezur koridorunda problem kalmadı. Ermenistan yönetimi son askerî harekâ..
Dünyayı en çok kirleten ülkeler belli oldu
Gündem

Dünyayı en çok kirleten ülkeler belli oldu

Dünyada endüstri devriminden bu yana, çoğunlukla insan kaynaklı faaliyetlerden ötürü, atmosfere en az 2 bin 500 milyar ton karbondioksit sal..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay