Tam Bana Göre Festivali'nde “Urfa türküleri” yankılandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi “Urfa Ahengi Müzik Topluluğu”, Tam Bana Göre Festivali’nin son gününde sıra gecesi etkinliği düzenleyerek festival alanına gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Birbirinden güzel Şanlıurfa türkülerinin seslendirildiği etkinlikte ziyaretçiler bir yandan türkülere eşlik ederken, diğer yandan cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Sıra gecesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’in katıldığı Tam Bana Göre Otağ Söyleşileri'nde sahne alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluğu, seslendirdiği Urfa türküleriyle alanda bulunan ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, festival alanında bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi ekibine söyleşiye renk kattıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise Tam Bana Göre Otağ Söyleşileri'nde gençlerle bir arada olduğu için mutlu olduğunu belirterek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.