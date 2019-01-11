Takdir belgesi ve Teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır? | Takdir teşekkür hesaplama

Karne almaya sayılı günler kaldı, öğrenci sınav notları e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yayınlanmaya başladı, E-okul sistemi üzerinden veliler öğrencilerin notlarını ve not ortalamalarını görebiliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı, e-Okul takdir teşekkür hesaplama işlemlerinde değişikliğe gittiğini açıkladı. Takdir belgesi nasıl hesaplanır? Teşekkür belgesi nasıl hesaplanır?

18 Ocak 2019 tarihinde karneler dağıtılacak. Öğrenciler takdir teşekkür hesaplama işlemlerini EBA (Eğitim Bilişim Ağı) sitesinde gerçekleştirecek.

Takdir teşekkür hesaplama işlemlerinde Milli Eğitim Bakanlığı değişikliğe gitti. Buna göre; Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Öğrenciler heyecanla karne gününü beklerken, karneler açıklanmadan belge sorgulaması gerçekleştirebiliyor. MEB'in resmi sitesi olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde, öğrenciler internet olmaksızın e-Okul sisteminde sınav sonuçları ve sözlü notlarını gördükten sonra, taktir ve teşekkür hesaplama yapabiliyor. Bu işlemler ‘internet’ olmadan da yapılabilmektedir. EBA'nın sisteminde yer alan ve internetsiz olarak Excel'de ders isimleri değiştirilerek, 1.yazılı, 2.yazılı ve 3.yazılı not bilgileri haricinde, 1.sözlü, 2.sözlü ve 3.sözlü notları yazılarak takdir teşekkür hesaplaması yapılabiliyor. Excel'de kullanımı aktif etmeden ders bilgileri değiştirilmiyor. Aktif edildikten sonra ders bilgileri değiştirilerek gerçek sonuçlar elde edilebiliyor.