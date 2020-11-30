Uyanış Büyük Selçuklu 10. bölüm ile 30 Kasım Pazartesi akşamı izleyicinin karşısına çıkacak. Baş Tagi’yi öldüren Hasan Sabbah, Batınilerin lideri oldu. Hasan Sabbah, Büyük Selçuklu’ya kurduğu sinsi planları tek tek devreye sokarken, Sencer ise kutsal emanetlerin peşini bırakmıyor. Bizanslıların elinde bulunan kutsal emanetleri Bizansın kalesinden alıp Selçuklu Sarayı’a getiren Sencer’i bu kez de Tacülmülk’ün oyunu karşılar. Ancak Sencer, nice bedeller ödediği kutsal emanetleri, Melihkaş’dan başkasına vermek istemez. Sencer, “Ben kutsal emanetler için ardımda çok leş bıraktım Tacülmülk, benim vermediğimi benden alamazsın!” der. Tergen Hatun’un emirlerini yerine getiren Tacülmülk kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu Tacülmülk’ü kim oynuyor?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Tacülmülk karekterin Mehmet Bozdoğan oynuyor. Peki Mehmet Bozdoğan kimdir, nerelidir?

Mehmet Bozdoğan kimdir?

Mehmet Bozdoğan, 4 Haziran 1977 yılında Almanya Berlin’de dünyaya gelmiştir. Almanya'da başlayan oyunculuk eğitimlerine Türkiye de devam eden Mehmet Bozdoğan, Türkiye’de kameralar karşısına 2010 yılında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile geçti. Koyu Kırmızı, Karadayı, Ağır Roman, Wolfs Revier, Der Kriminalist dizilerinde yer alan Mehmet Özdoğan, şimdilerde TRT 1'de ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Büyük Selçuklu veziri görevinde Tacülmülk karakterini oynuyor. Mehmet Bozdoğan, 1.83 metre boyunda, 77 kilo ve İkizler burcudur.

Uyanış Büyük Selçuklu veziri olan Tacülmülk aslında kimdir?

Tacülmülk kimdir? Tâcülmülk tam adıyla Ebü’l-Ganâim Tâcülmülk İbn Dârüst Merzübân b. Hüsrev Fîrûz-ı Şirâzî, 1046 yılında doğdu 1093 yılında ise Fars’da hayatını kaybetti. Tâcülmülk Büyük Selçuklu İmparatorluğu veziridir.

İranlı vezir ailesinden gelen Tâcülmülk Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kumandanlarından Serheng Savtegin'in hizmetinde bulunduktan sonra Selçuklu sarayına girdi ve çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Terken Hatun'un vezirliğine yükseldi. Kendisine rakip olarak gördüğü Nizâmülmülk aleyhine çalışmalar yürütüp Sultan I. Melikşah'ı Nizâmülmülk aleyhine kışkırtmaya çalışarak gözden düşürmeye çalıştı. Nizâmülmülk'ün fakih ve sufîlere yaptığı yardımla İstanbul'un dahi fethedilebileceğini söylemesi üzerine Melikşah, Nizâmülmülk'ü azletmeye karar verdi ve bu kararını Nizâmülmülk'e bildirdi ancak Melikşah vezirini azletmeden Bağdat'a yürüdü. Bu seyahat sırasında Nizâmülmülk, Nihavend yakınlarında bir bâtınî fedai tarafından öldürüldü. Bazı kaynaklar katili bu cinayete azmettirenler arasında Tâcülmülk’ün adınıda zikreder.

Nizâmülmülk'ün ölümünün ardından I. Melikşah, Tâcülmülk'ü vezir tayin etti. I. Melikşah'ın kısa bir süre sonra ölümünün ardından Terken Hatun ile anlaşarak çocuk yaştaki Mahmud'u sultan ilan ettiler ve Tâcülmülk vezirliğe getirildi. Berkyaruk ile Terken Hatun'un arasında yapılan savaşta Terken Hatun'un ordusunun başında yer alan Tâcülmülk yenilgiden sonra kaçarken yakalandı. Berkyaruk, kabiliyetli bir vezir olduğu için Tâcülmülk'ü vezir tayin etmek istedi ancak Nizâmülmülk'ün ölümünde parmağı olduğunu düşünen Nizâmülmülk'ün oğlu ve naibi, taraftarlarına Tâcülmülk'ün öldürülmesi gerektiğini söylediler. Sonunda Şubat 1093'te Tâcülmülk öldürüldü. Tâcülmülk, Bağdat'ta Tâciyye Medresesi'ni yaptırmıştır.