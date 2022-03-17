Tabipler birliği değil PKK seviciler birliği

Yavuz Selim İstanbul

PKK’ya müşfik, devlete ve hükümete şedit söylem ve eylemlerle fitne odağı haline gelen Türk Tabipleri Birliği’nin, terör örgütünün sağlıkçılara karşı yapıtığı alçak saldırılara bile çıt çıkarmaması, tıynetini ortaya koyuyor.

HDP ve CHP güdümünde bir muhalefet partisi gibi sağlıkçıları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve devlete karşı kışkırtarak 3 günlük iş bıraktıran TTB’nin başındaki Şebnem Korur Fincancı, dağdaki eli kanlı katil sürülerini düşündüğü kadar hastane önünde çaresiz bıraktığı vatandaşı düşünmedi. Türkiye’nin terör örgütüne karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nı savaş olarak niteleyip, “Savaş halk sağlığı sorunudur” sloganıyla operasyona karşı çıkan, Mehmetçik’i katliamla suçlayan, PKK elebaşı Öcalan’a özgürlük talep eden, Türkiye’yi Cizre’deki Hendek operasyonlarında savaş suçu işlemekle itham eden TTB’nin sus pus olduğu PKK’nın Güneydoğu’da sağlık camiasına yönelik gerçekleştirdiği saldırılardan bazıları şöyle:

• Kulp ve Lice ilçeleri arasında yol kesen PKK’lı hainler, Kulp Toplum Sağlık Merkezi doktoru Abdullah Biroğul’un otomobiline ateş açtı. Dr. Biroğul saldırıda şehit oldu. (31.08.2015)

• PKK’lı teröristler Şırnak’ın İdil ilçesinde sağlık memuru F.Ç’yi bıçakladı. (18.12.2015)

• Adana Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde yol kapatan PKK yandaşları sağlık ocağına molotof kokteyli ile saldırdı. (02.10.2015)

• Şırnak Beytüşşebap’ta PKK’lı hainler, silahlarla taradıkları ambulansı kaçırıp şoförü Şehmus Dursun’u katletti (25.09.2015)

• Mardin’de hasta almaya giden ambulansa, yüzleri maskeli terör örgütü mensupları tarafından molotoflu saldırı düzenlendi. (06.08.2015)

• Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından yapılan saldırıda, 112 acil servis ambulansı zarar gördü. (09.08.2015)

• Eli kanlı PKK’lı teröristlerin Tunceli Nazımiye ilçesinde saldırı sırasında 112 acil servisine ait 2 ambulans olay esnasında teröristlerce yakılarak kullanılmaz hale getirildi. (22.08.2016)

Hastaneye giden yola bomba

• Şırnak Silopi ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Yenişehir Mahallesi’ndeki Devlet Hastanesi’ne giden tek ana yol olan Hastane Caddesi’nde menfeze patlayıcı yerleştiren teröristler, uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Saldırıda eczaneler ve evler büyük zarar gördü. (02.10.2015)

• Diyarbakır’ın Bağlar ile Yenişehir ilçelerinde PKK’lı teröristler uzun namlulu silahlarla ambulansları taradı. (15.03.2016)

• Batman 19 Mayıs Mahallesi Toplum Sağlığı Merkezi önünde 112 ambulansı, teröristler tarafından yakıldı. (29.01.2016)

• PKK’lı teröristler, Hakkari Şemdinli’deki Devlet Hastanesi önüne bıraktıkları bombayı patlatarak hasta ve hasta yakınlarını hedef aldı. (29.07.2012)

Dünyada ilk zırhlı ambulansı türkiye üretmek zorunda kaldı

• Hainlerin ambulansları hedef alacak kadar gözlerinin dönmesi, Türkiye’yi dünyada ilk “zırhlı ambulans” üretmek zorunda bıraktı. Sağlık Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör saldırılarının sürdüğü illere zırhlı ambulans gönderdi.

Bir defa bile devletin yanında yer almadılar

Sağlık ve Sosyal Politika Stratejileri Enstitüsü (SADEM) Başkanı Metin Memiş de Akit’e yaptığı açıklamada, TTB’nin bugüne kadar bir kez bile sağlıkta ülkeye çağ atlatan devletin yanında yer almadığını belirterek, “Türkiye ne zaman terörle mücadeleye başlasa ‘kan akmasın’ diyen TTB, terör örgütü bu ülkenin askerine, polisine, sağlık çalışanlarına kast ederken tek bir cılız kınama yapamamıştır. Cizre’de hastaneye 22 adet roket fırlatıldığında, Diyarbakır’da doktor öldürüldüğünde susarlarkan Türkiye’nin Suriye’de terör devleti kurulmaması için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nı ise ‘savaş halk sağlığı sorunudur’ provokasyonu savaş gibi gösterdiler” diye konuştu.

Yerli aşıya bile 'solüsyon' dediler

TTB’nin 14 Mart Tıp Bayramı’nı fırsat bilerek sağlık sistemini kilitleme için fitne çıkardığını da anlatan Memiş, “TTB bugüne kadar ne bu ülke, ne sağlık sistemi, ne de sağlıkçıların hakları için adım atmıştır. Hep bir ideolojik yaklaşımla muhalefet partisi gibi olaylara yaklaşmıştır. Her platformda Türkiye’deki sağlık sistemini kötülemiş, yerli Kovid-19 aşısını bile solüsyon diye adlandırarak küçümsemiş, dünyanın gıpta ile baktığı sağlık hizmetlerini değersizleştirmek istemiş ve şimdi de sistemi tıkayarak sağlık hizmetlerini zora sokmak istemiştir” dedi.