T. C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ

2023/1706 ESAS

TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ VE BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ



ALACAKLI : BÜTE OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 1930653896 Vergi Nolu,

VEKİLİ : Av. Ece Altunay

Atatürk Cad. Genaral Şükrü Kanatlı Mah. Mustafa Rasih Sok. Hubbezoğlu Apt. No 2/1 Hatay Merkez / HATAY

BORÇLU : AHMET DEMİRCİ, 24239500544 TC Nolu, Akçaburgaz Mah. 3008. Sk. No:17 İç Kapı No:4 Esenyurt / İSTANBUL

BORÇ MİKTARI : 43.170.00 TL. (faiz masraflar hariç)



Yukarıda yazılı alacağın tahsili için yapılan icra takibinde, adresinize gönderilen örnek 8 nolu Ödeme emri ve Bilirkişi raporu tebliğ edilememiş ve yeni adresiniz tespit edilemediğinden Ödeme emri ve Bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.



İşbu ödeme emrinin gazetede yayımını müteakip (22) gün içerisinde borcu ödemeniz; rehin hakkına bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren (22) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız; senet altındaki imzayı inkar ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız; bu süre içinde rehin hakkında açıkça itiraz etmediğiniz takdirde alacaklının rehin hakkını takip safhası içinde artık tartışma konusu olamayacağı; sırf rehin hakkına itiraz edildiği takdirde alacaklının bu takip yolundan vazgeçerek takibinin haciz yolu ile devamını ve 74.ncü madde gereğince mal beyanında bulunmanızı isteyebileceği, bu süreler içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse rehnin satılacağı; ilanen tebliğ olunur.



Gıyabınızda Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğü’nün (2023/1706) Esas sayılı dosyasından rehinli (59 EA 470) plakalı aracınıza (25.000.00)-TL kıymet takdir edilip, muhafaza altına alınmıştır.



Bilirkişi raporunu tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız ilanen tebliğ olunur. 28/03/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01840371