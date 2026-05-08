T .C. ARHAVİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO DAVALILAR KÖY-MAH. ADA- PARSEL KAMU.ALANI (M2 ) DURŞMA GÜNÜ DURUŞMA SAATI 1 2026/60 Emine Özkazanç, Necmettin Kavalkı, Hasan Hüsnü Kavaklı, Ayşe Kavaklı, Hasan Kavaklı, Emine Güven (Kavaklı), Cemal Kavaklı, Recep Ali Kavaklı, Ayşe Özgül, Bilger Özgül, Asuman Adamcık YEMİŞLİK 354/10 527,31 M² 17/07/2026 11:05 2 2026/61 Ayşe Bıyıklı, Aytekin Bıyıklı, Bekir Ekrem Bıyıklı, Emine Büyüklü, Esin Yılmaz, Fatma Sinek, Funda Argun, Hacer Özkan, Havva Bıyıklı, Haydar Bıyıklı, Hayriye Saltoğlu, Hüseyin Yılmaz Özyurt, İlyas Çalık, İsmail Hakkı Kaçar, Kemal Bıyıklı, Kübra Bıyıklı, Lokman Bıyıklı, Meryem Kosifoğlu, Nazan Pehlivan, Nilgün Elif Mazlum, Nursel Dilek Karadeniz, Pelin Bıyıklı, Reyhan Gülen, Şermin Bıyıklı, Tahsin Murat Bozdağ, Türkan Özyurt, Yasemin Özyurt, Zerrin Kurdoğlu, Yemişlik 354/16 1417,14 17/07/2026 10:50 3 2026/62 Asiye Hekim (Aksoy), Şaziye Özhekim, Hasan Sami Özhekim, Özkan Kamil Özhekim, Ayşe Özhekim Yemişlik 354/19 490,82 17/07/2026 10:55 4 2026/63 Asiye Hekim, Asım Hekim Yemişlik 354/20 392,28 17/07/2026 10:00 5 2026/64 Mehmet Özkazanç, Ercan Özkazanç, Aydan Özkazanç, Gökhan Özkazanç, Hatice Özkazanç, Melahat Özcan, Canan Özkazanç, Hasan Özkazanç, Keriman Ulusoy Yemişlik 354/21 352,15 17/07/2026 10:05 6 2026/65 Ali Enver Özkazanç, Ali Özkazanç, Adem Özkazanç, Ercan Özkazanç, Aydan Özkazanç, Gökhan Özkazanç, Hatice Özkazan, Melahat Özcan, Canan Özkazanç, Hasan Özkazanç, Keriman Ulusoy Yemişlik 354/22 608,27 17/07/2026 11:25 7 2026/66 Naziye Üçüncü, Ayten Altun, Nurten Alkan, Orhan Şeşen, Yemişlik 354/23 3489,73 17/07/2026 11:40 8 2026/67 Ayten Altun, Nurten Alkan, Naziye Üçüncü, Şengül Şeşen (Albulut), Cannur Haznedar, İhsan Şeşen, İsmet Şeşen, Yemişlik 354/26 3025,96 17/07/2026 11:30 9 2026/68 Necla Gençkaya, Hakan Şeşen, Ayla Kun, Ayşem Kocaman, Emine Şeşen, Evrem Kocaman, Hanife Arslan, Leyla Çorbacıoğlu, Suzan Tetik, Yalçın Şeşen, Zeki Şeşen Yemişlik 354/38 1641,36 17/07/2026 11:15 10 2026/69 Ayten Aksoy, Nurten Aksoy, Nurettin Aksoy, Nurhan Aksoy, İlyas Muhsin Hekimoğlu, Kazim Hekimoğlu, Fatma Aksoy, Ömer Yavuz, Zafer Aksoy, Selin Hekimoğlu, Mehmet Seçil Hekimoğlu, Neziha Hekimoğlu, Yemişlik 354/60 1018,29 17/07/2026 11:00 11 2026/70 Emine Özbaş, Hüseyin Naci Güven, Fatma Güneş, Hüseyin Tanju Güven Yemişlik 366/4 1187,72 17/07/2026 10:45 12 2026/71 Meryem Kosifoğlu, Tahsin Murat Bozdağ, Esin Yılmaz, Emine Büyüklüoğlu, İsmail Hakkı Kaçar Yemişlik 368/15

368/19

368/39 604,34

532,54

1096,62 17/07/2026 11:20 13 2026/72 Durmuş Özcan Yemişlik 368/58 370,69 17/07/2026 11:35 14 2026/73 Ayşe Bıyıklı, Şermin Bıyıklı, Hacer Özkan, Bekir Ekrem Bıyıklı, Kemal Bıyıklı, Ayşe Yemişlik 368/144 575,86 17/07/2026 10:10

Aşağıda davalı ve maliklerinin özellikleri yazılı taşınmazlarda, yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği, Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenen bedel aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davaların açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonucunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S,K gereğince saptanmasının müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Ziraat Bankasına yatırılmasına ve bedelin yatırması üzerinde taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma konunun 4650 S.K ile değişik 10. Maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR .

Basın No: ILN02464215