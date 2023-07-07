T. C. ALTIEYLÜL BELEDİYESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Taşınmaz Cinsi Mahalle Muhammen Bedeli Tanım No Alan Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati

1 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 1 10,00 25.500,00 18.07.2023 10:30

2 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 2 10,00 25.500,00 18.07.2023 10:33

3 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 3 10,00 25.500,00 18.07.2023 10:36

4 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 4 10,00 25.500,00 18.07.2023 10:39

5 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 5 10,00 25.500,00 18.07.2023 10:42

6 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 6 10,00 25.500,00 18.07.2023 10:45

7 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 7 10,00 25.500,00 18.07.2023 10:48

8 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 8 10,00 25.500,00 18.07.2023 10:51

9 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 9 10,00 25.500,00 18.07.2023 10:54

10 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 10 10,00 25.500,00 18.07.2023 10:57

11 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 11 10,00 25.500,00 18.07.2023 11:00

12 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 12 10,00 25.500,00 18.07.2023 11:03

13 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 13 10,00 25.500,00 18.07.2023 11:06

14 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 14 10,00 25.500,00 18.07.2023 11:09

15 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 15 10,00 25.500,00 18.07.2023 11:12

16 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 16 10,00 25.500,00 18.07.2023 11:15

17 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 17 10,00 25.500,00 18.07.2023 11:18

18 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 18 10,00 25.500,00 18.07.2023 11:21

19 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 19 10,00 25.500,00 18.07.2023 11:24

20 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 20 10,00 25.500,00 18.07.2023 11:27

21 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 21 10,00 25.500,00 18.07.2023 11:30

22 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 22 10,00 25.500,00 18.07.2023 11:33

23 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 23 10,00 25.500,00 18.07.2023 11:36

24 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 24 10,00 25.500,00 18.07.2023 11:39

25 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 25 10,00 25.500,00 18.07.2023 11:42

26 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 26 10,00 25.500,00 18.07.2023 11:45

27 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 27 10,00 25.500,00 18.07.2023 11:48

28 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 28 10,00 25.500,00 18.07.2023 11:51

29 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 29 10,00 25.500,00 18.07.2023 11:54

30 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 30 10,00 25.500,00 18.07.2023 11:57

31 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 31 10,00 25.500,00 18.07.2023 12:00

32 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 32 10,00 25.500,00 18.07.2023 12:03

33 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 33 10,00 25.500,00 18.07.2023 12:06

34 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 34 10,00 25.500,00 18.07.2023 12:09

35 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 35 10,00 25.500,00 18.07.2023 12:12

36 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 36 10,00 25.500,00 18.07.2023 12:15

37 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 37 10,00 25.500,00 18.07.2023 12:18

38 Pazar Yeri Plevne Mah. 850.000,00 Bağımsız Bölüm 38 10,00 25.500,00 18.07.2023 12:21

39 Çay Ocağı Plevne Mah. 1.000.000,00 Çay Ocağı Z 19 14,76 30.000,00 18.07.2023 13:30

40 Dükkan-1 Plevne Mah. 2.000.000,00 Dükkan-1 Z 3 25,69 60.000,00 18.07.2023 13:33

41 Dükkan-2 Plevne Mah. 2.000.000,00 Dükkan-2 Z 4 25,74 60.000,00 18.07.2023 13:36

42 Dükkan-3 Plevne Mah. 2.750.000,00 Dükkan-3 Z 10 35,28 82.500,00 18.07.2023 13:39

43 Dükkan-4 Plevne Mah. 2.850.000,00 Dükkan-4 Z 11a 35,85 85.500,00 18.07.2023 13:42

44 Dükkan-5 Plevne Mah. 2.850.000,00 Dükkan-5 Z 11b 35,85 85.500,00 18.07.2023 13:45

45 Restoran Plevne Mah. 6.000.000,00 Restoran 339,14 180.000,00 18.07.2023 13:51

1 Yukarıda yazılı bulunan taşınmazlar, hizalarında gösterilen muhammen bedelleri üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle 29 yıllık üst kullanım hakkı verilmesi ihalesi yapılacaktır.

2 İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamithan Gelişim Merkezi Encümen Toplantı salonunda (2. Kat) yapılacaktır. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Altıeylül Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir.

3 Taşınmazların ihalelerine son müracaat tarihi ihale günü ihale saatine kadardır. ( İstekliler müracaatlarını faks ile yapılabilirler ancak ihaleye bizzat katılacaklardır.) Müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar ve belgeler:

a İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kimliğini belirleyecek resmi belge (Pasaport, Ehliyet vb.) ve TC. kimlik numarası ile,

b İsteklinin Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretinin (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca Onaylanmış olması gerekir.)

c Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri, ihalenin yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır.

d İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca Onaylanmış olması gerekir.)

e Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f Geçici Teminatlar Altıeylül Belediyesi 3.Kat veya zemin kattaki Emlak Şubesi veya Sultan Abdülhamithan Gelişim Merkezi Veznelerine yatırabileceklerdir.

5 Belediyemize doğrudan veya dolaylı borcu olan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. Şayet ihaleye katılıp ihale üzerinde kaldığı ve borcu olduğu tespit edilirse uhdesinde kaldığı taşınmazın 29 yıllık üst kullanım hakkı işlemi fesh edilir, geçici teminat idarece irad kaydedilir.

6 İlana yazılmayan bilgiler şartnamede ve sözleşmede mevcut olup, ihaleye katılan her istekli üst kullanım hakkı verilecek olan taşınmazı görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

7 İhalenin İta amirince onaylanmasına müteakiben yasal süre içerisinde alıcıya tebligat yapılacak olup, uhdesinde kalan istekliye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ihale bedelinin %50’si peşin, geri kalan %50 ise Belediyemizin belirleyeceği işyeri teslim tarihinden önce ödenecektir. Tepliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemesini yapmayan isteklinin işlemi iptal edilecek olup, ödediği geçici teminat Belediyemize irad kaydedilecektir.

8 İhale, uhdesinde kalmayan şahıs ve hükmi şahısların yatırmış oldukları geçici teminatlar, dilekçelerinde belirtilen banka hesaplarına iade edilecektir.

9 Bu ilan, 29 yıllık üst kullanım hakkı verilecek taşınmaz talebi ile ilgili Altıeylül Belediyesine verilen dilekçe sahiplerine duyuru

mahiyetindedir.

10 Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.

11 Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler mazeret olarak kabul edilmeyecektir.

12 İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13 Pazar yerleri Ek Projede Belirtildiği şekilde olup, 1 ve 29 numaralı Bağımsız Bölümler “Peynirci”, 2 ve 30 numaralı Bağımsız

Bölümler “Zeytinci”,3 ve 31 numaralı Bağımsız Bölümler “Yumurtacı”, 17 ve 27 numaralı Bağımsız Bölümler “Kuru Gıda”, 7 ve

35 numaralı Bağımsız Bölümler “Patates – Soğan”, 6 - 12 - 18 - 20 - 21 - 26 - 34 ve 37 numaralı Bağımsız Bölümler “Müstahsil” esnafına verilmek üzere ihaleye çıkacaktır.

14 Dükkanlar Ek Projede belirtildiği şekilde olup, Z3 nolu Dükkan “Kasap”, Z4 Nolu Dükkan “Balıkçı”, Z19 nolu dükkan “Çay Ocağı” olarak ihaleye çıkacaktır. Z10, Z11a ve Z11b Nolu Dükkanlar da diğer isteklilere ihale edilecektir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a) Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi,Ehliyet fotokopisi veya pasaporttan herhangi biri.

b) Geçiçi Teminat yatırıldığına dair belge

c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge

d) İkametgah İlmühaberi,

e) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri

f) Vekaleten İhaleye katılma halinde,İstekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tastikli imza

beyannamesi,

g) Gerçek kişiler için noterden imza beyannamesi

İSTEKLİLERİN BELGELERİ İLE BİRLİKTE İHALE GÜNÜ İHALE SAATİNDEN EN AZ 30 DAKİKA ÖNCE ALTIEYLÜL BELEDİYESİ SULTAN ABDÜLHAMİTHAN GELİŞİM MERKEZİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONUNDA HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR. İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERDE EKSİKLİK OLMASI HALİNDE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR