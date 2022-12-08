Suudi yetkililere Türkiye için kazan kaldırdı! Suudi Arabistan bu haberle çalkalanıyor

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Al-Hilal'in orta saha oyuncusu Mohamed Kanno için milli takım hocası “Gitmesine izin verilmeli” dedi.

Teknik direktör Şenol Güneş, Mohamed Kanno'yu Suudi Arabistan formasıyla Dünya Kupası'nda izledi ve performansını beğendi.

28 yaşındaki orta sahaya oyuncusunun transferi, Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferi kadar çok konuşuluyor.

Kanno'nun formasını giydiği Al-Hilal ülkenin en fazla taraftara sahip takımı olduğu için Kanno haberleri büyük ilgi görüyor.

Son olarak Sport360 kanalında bomba bir iddia geldi.

Bu iddiaya göre Kanno, Beşiktaş'ta oynamak için Al Hilal yönetimine başvurdu.

2025'in sonunda bitecek olan sözleşmesinin feshedilmesini talep etti.

Çünkü kendisi ile Beşiktaş arasında aracılık yapan kişiler siyah-beyazlıların Kanno için bonservis bedeli ödemeye yanaşmadığını söyledi.

Haberde yer alan bir başka detay ise Suudi Arabistan Milli Takım teknik direktörü Herve Renard'ın da Al Hilal'li yöneticilerle konuşarak Kanno'nun Beşiktaş'a gitmesi için izin vermesini talep etti.

Konuyla ilgili gelişmeler sürerken, son sözü kulübü Al-Hilal'in söyleyeceği belirtildi.

Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çekti

Mohamed Kanno, farklı mevkilerde görev yapabiliyor. Asıl bölgesi merkez orta saha olan Suudi Arabistanlı oyuncu, bunun dışında 10 numara ve ön liberoda da forma giyiyor.

Beşiktaş yönetimini böylesine çok yönlü bir oyuncuyu renklerine bağlamak için tüm şartlarını zorluyor.

1.92'lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Mohamed Kanno, kariyeri boyunca 194 maçta oynadı. Bu periyotta rakip fileleri 21 kez havalandırdı. 16 da asist yaptı ve 37 gole direkt katkı sağladı.