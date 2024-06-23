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Yaşam Sürücülerin hayatlarını böyle tehlikeye attılar!
Yaşam

Sürücülerin hayatlarını böyle tehlikeye attılar!

Yeniakit Publisher
2024-06-23 11:41:00 -

İstanbul Maslak'ta bir grup motosikletli trafiği tehlikeye attı.

Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde seyreden motosikletli grup, tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe sayan grubun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde seyreden motosikletli bir grup, trafikte giden araçların arasında tek tekerlek üstünde gitti. Hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe sayan atan motosikletliler, trafiği dakikalarca tehlikeye düşürdü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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