Suriye basını: İsrail askerleri Dera’da evleri aradı, tarım arazilerine ateş açtı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, İsrail ordusuna ait 10 askeri aracın Dera kırsalındaki Abidin Barajı yakınlarına girdiğini bildirdi. Haberde, askerlerin evlerde arama yaptığı ve tarım arazilerine rastgele ateş açtığı belirtildi.
Suriye’nin güneyindeki Dera ilinin batısında yer alan Abidin köyünde İsrail ordusunun arama faaliyetleri yürüttüğü aktarıldı. El-İhbariyye’nin haberine göre, işgal altındaki Golan Tepeleri’ne komşu bölgeye giren askeri araçlara, alçaktan uçan İsrail savaş uçakları eşlik etti.
Haberde, İsrail işgal güçlerinin bölgedeki tarım arazilerine rastgele ateş açtığı ve Abidin köyünün doğu mahallesindeki evlerde arama-tarama faaliyetleri yürüttüğü ifade edildi.
İsrail, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na rağmen Suriye'nin güneyine yönelik sızma ve müdahalelerini sürdürüyor.
Şam yönetimi ise İsrail ordusunun Suriye topraklarından tamamen çekilmesini ve ülke egemenliğine saygı gösterilmesini talep ediyor.