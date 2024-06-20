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Gündem Suna ve İnan Kıraç Vakfı onlara kucak açtı! Koç'un eniştesinden homolara özel gösterim
Gündem

Suna ve İnan Kıraç Vakfı onlara kucak açtı! Koç'un eniştesinden homolara özel gösterim

Yeniakit Publisher
2024-06-20 16:52:00 - 2024-06-20 17:02:42
Suna ve İnan Kıraç Vakfı onlara kucak açtı! Koç'un eniştesinden homolara özel gösterim

Suna ve İnan Kıraç Vakfı onlara kucak açtı! Koç'un eniştesinden homolara özel gösterim Onursuzluklarını sözde ‘onur ayı’ adı altında meşrulaştırmaya çalışan sapkın homolara bir destek de Koç’un eniştesinden geldi.

 HABER MERKEZİ 

Allah’ın lanetlediği eşcinsel sapkınlığa destekler sürüyor. Onursuzluklarını sözde ‘onur ayı’ adı altında meşrulaştırmaya çalışan sapkın homolara bir destek de Koç’un eniştesinden geldi.

 

Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Koç’un kız kardeşi ve eniştesi adına kurulan Suna ve İnan Kıraç Vakfı 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında sapkın homoların filmlerini yayımlayacak.

 
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Pera Müzesinde gerçekleşecek olan ‘Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları’ etkinliğiyle eşcinsel sapkınların propagandasını yapılacak.

Vakıf, sözde ‘Onur Ayı’ adına “hiçbir şeyden korkmuyorum” başlığıyla düzenlenecek etkinlikte sapkın homolara ait ‘Priscilla Çöller Kraliçesi’ ve ‘Hedwig ve Kızgın Çıkıntısı’ adlı iki filmi yayımlayacak.

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