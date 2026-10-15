Sultangazi'de toprak kayması! Sağanak tarihi yapıya zarar verdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’da etkili olan sağanağın ardından Sultangazi’de meydana gelen toprak kayması, tarihi Kırkçeşme Su Sistemi’ne ait Bulakbaşı Kemeri’ne su taşıyan hatta zarar verdi.
Şiddetli yağış ve taşkınların yaşandığı İstanbul'da hava şimdilik durulsa da üzücü haberler peş peşe gelmeye devam ediyor.
Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı'nda toprak kayması meydana geldi. Kaymanın ardından, Göktürk'ten Fatih'e uzandığı bilinen Kırkçeşme Su Sistemi'ne ait tarihi Bulakbaşı Kemeri'ne su taşıyan hat zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemi alırken tarihi su kemerinin çevresi kapatıldı.