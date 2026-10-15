  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yolsuzluğu anlatmak yerine yine şov yaptı! Mahkemede soytarılık İzmir’de ikinci Phuket vakası! Karşıyaka çöpe gömüldü CHP’li başkan Gürcistan’a gitti 'Lütfen yardım' çağrısı yapmışlardı: İki ünlü isim botlarla kurtarıldı Küçücük delikten İsrailli keskin nişancıyı avlayan mücahidin kimliği belli oldu ABD yine neyin peşinde? Milyonlarca İHA için ‘Otonom Harp Komutanlığı’ kurdular Herkes bu görüntüyü konuşuyor... Sağanak yağışın altında bakın bastonuyla ne yaptı! Türkiye güne büyük bir operasyonla uyandı: Yüzlerce gözaltı var Hırsızlık vakalarının en fazla kayıtlara geçtiği 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı? Özgür Özel CHP’den giderken kasayı da götürdü! Yeni Parti’den 400 milyonluk soygun planı Ali Karahasanoğlu’ndan İmamoğlu’nun savunmasına sert çıkış: Ve tilkinin hesap verme günü geldi...
Aktüel Sultangazi'de toprak kayması! Sağanak tarihi yapıya zarar verdi
Aktüel

Sultangazi'de toprak kayması! Sağanak tarihi yapıya zarar verdi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

İstanbul’da etkili olan sağanağın ardından Sultangazi’de meydana gelen toprak kayması, tarihi Kırkçeşme Su Sistemi’ne ait Bulakbaşı Kemeri’ne su taşıyan hatta zarar verdi.

Şiddetli yağış ve taşkınların yaşandığı İstanbul'da hava şimdilik durulsa da üzücü haberler peş peşe gelmeye devam ediyor.

 

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı'nda toprak kayması meydana geldi. Kaymanın ardından, Göktürk'ten Fatih'e uzandığı bilinen Kırkçeşme Su Sistemi'ne ait tarihi Bulakbaşı Kemeri'ne su taşıyan hat zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemi alırken tarihi su kemerinin çevresi kapatıldı.

İstanbul’u sağanak vurdu! Metrekareye 242 kilogram yağış düştü
İstanbul’u sağanak vurdu! Metrekareye 242 kilogram yağış düştü

Gündem

İstanbul’u sağanak vurdu! Metrekareye 242 kilogram yağış düştü

İstanbul'da sağanağın olumsuz etkileri sürüyor! Mahsur kalan işçiler kepçeyle kurtarıldı
İstanbul'da sağanağın olumsuz etkileri sürüyor! Mahsur kalan işçiler kepçeyle kurtarıldı

Gündem

İstanbul'da sağanağın olumsuz etkileri sürüyor! Mahsur kalan işçiler kepçeyle kurtarıldı

İşte İstanbul’daki sel felaketinin 3 nedeni! Uzman isim açıkladı
İşte İstanbul’daki sel felaketinin 3 nedeni! Uzman isim açıkladı

Gündem

İşte İstanbul’daki sel felaketinin 3 nedeni! Uzman isim açıkladı

İstanbul’da can kaybı 3’e yükseldi
İstanbul’da can kaybı 3’e yükseldi

Gündem

İstanbul’da can kaybı 3’e yükseldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23