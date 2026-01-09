SULTANGAZİ BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE GİYSİ & TEKSTİL ATIKLARININ KUMBARALAR İLE KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

İHALE İLANI

1. Aşağıda nitelikleri belirtilen iş; Belediye Encümenince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 45.Madde çerçevesinde “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

2. İşin Nitelikleri:

İşin Adı ve Niteliği Sultangazi Belediyesi Sınırları Dâhilinde Giysi & Tekstil Atıklarının Kumbaralar İle Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi İşin Yapılacağı Yer İstanbul / Sultangazi İşin Kapsamı Giysi &Tekstil Atıklarının Kumbaralar ile Toplanması İşin Miktarı 200 adet Kumbara ile Toplama İşin Süresi 2 yıl İşin Muhammen Bedeli 5.640.000,00₺+ KDV Geçici Teminat Miktarı (%3) Muhammen bedeli üzerinden hesaplanan % 3 geçici teminat tutarı: 169.200,00₺ (Yüzaltmışdokuzbinikiyüz Türk Lirası)’dır. Şartname ve ekleri İhale Dökümanı (17 Sayfa) Şartname Bedeli 3.000,00₺ (Üç Bin Türk Lirası) Şartname ve eklerinin nereden alınacağı Sultangazi Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü İhale Usulü 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi (Açık Teklif Usulü) İhale Tarih ve Saati 20.01.2026 - 10.30 İhalenin Yapılacağı Yer Sultangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulvarı No.54 K:2 Sultangazi / İstanbul

3. İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

4. İsteklilerden aranılan belgeler;

a) İhaleye katılım belgesi,

b) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

c) İstekli tarafından her sayfası “Okudum, anladım” yazılarak imzalanan ihale dokümanı.

d) Geçici teminata ilişkin Belge,

e) İsteklinin İkametgâh Belgesi,

f) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı örneği ve imza beyannamesi (noterden), tüzel kişiler için imza sirküleri noterden),

g) İsteklilere vekâleten iştirak ediliyor ise vekilin isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi,

h) İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

i) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

j) İsteklinin Sultangazi Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan borcu bulunmadığına dair belge,

k) İhale tarihinden 7 gün öncesi itibari ile isteklinin Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair (Yapılandırılmış borçlar borç olarak değerlendirilmeyecektir.) ilgili kurumlardan temin edilecek belgeler,

l) İsteklininÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınmış ve uygun atık kodlarını (20.01.10, 20.01.11) kapsayan Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

m) İş deneyim Belgeleri; İlk ilan tarihinden geriye doğru 5 (beş) yıl içinde ve toplam 2 yıl sözleşme veya protokole bağlanarak tamamlanmış, nüfusu 250.000 (2024 TÜİK)’den fazla olan 2 farklı belediyeden alınmış belgeler,

n) İsteklinin Ortak Girişim Olarak katılması halinde noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi, tüm ortaklar tarafından her sayfası “Okudum, anladım” yazılarak imzalanan ihale dokümanı sunulacak olup ayrıca madde (e), (f) , (g) , (h), (i), (j) ve (k) maddeleri ile belirlenen belgelerin ortaklar için ayrı ayrı sunulması gerekmektedir.

o) İstekli, tüm kamu (belediye, bakanlık vb) idarelerinin ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge sunacaktır.

5. İstekliler; İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeleri, ihale saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında (Genel Evrak Kaydından Geçirerek) İhale Komisyon Başkanlığı (Encümen Kalemi)’na teslim edecektir.

6. Muhammen bedelin altında kalan teklifler kabul edilmeyip değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7. İsteklilerin posta vb. iletişim araçları ile yapacakları müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.

