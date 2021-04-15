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Tarih Sultan Melikşah’ın kardeşleri kimler? Melikşah’ın amcaları kimdir? Büyük Selçuklu Melikşah’ın kaç amcası var?
Tarih

Sultan Melikşah’ın kardeşleri kimler? Melikşah’ın amcaları kimdir? Büyük Selçuklu Melikşah’ın kaç amcası var?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile tarihe yolculuk yapan izleyiciler, dizide geçen olayları da gerçek hayatta nasıl olduğunu da merak ediyor. Başulu Hatun ve Sencer sırrının aşikar olmasıyla birlikte İsfahan’daki Büyük Selçuklu Sarayı’nda yere yerinden oynadı. Sencer’in Melikşah’ın oğlu olduğu ortaya çıkmasıyla birlikte Sultan Melikşah’ın kardeşleri ve amcası taht mücadelesine koyuldu. Peki Sultan Melikşah’ın kardeşleri kimler? Melikşah’ın amcaları kimdir? Büyük Selçuklu Melikşah’ın kaç amcası var? İşte Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın soyu.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 16:36:00 - 2021-04-15 16:37:20
Sultan Melikşah’ın kardeşleri kimler? Melikşah’ın amcaları kimdir? Büyük Selçuklu Melikşah’ın kaç amcası var?

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, 16 Ağustos 1055 Pazar günü doğmuştur. Çocukluğu İsfahan ve civarında geçmiştir. Babası Alparslan, kabiliyeti ve cesareti ile dikkati çeken Melikşah ile yakından ilgilendi. 1071'de babası Alparslan ile Suriye'ye sefere çıktı. Babası Bizans İmparatoru Romen Diyojen'in Anadolu'da ilerleyişini durdurmak için kuzeye yöneldi (ve Malazgirt Meydan Muharebesi'ni yaptı). Melikşah bu sırada Suriye'de Halep'te kaldı. 1072'de yine babası Karahanlılara karşı bir sefer yapmakta iken onunla birlikteydi. Babası bu seferdeyken esir aldığı bir Karahanlı kale komutanı olan Yusuf Harzemi tarafından öldürüldü.

Melikşah’ın amcaları kimdir? 

Melikşah Selçuklu ordusu başına geçti ve Sultanlığını ilan etti. Çağrı Bey'in oğlu olan amcası Kavurt Bey Melikşah'ın Sultan olmasını kabul etmedi. Melikşah yanında Vezir Nizam-ül Mülk ile birlikte batıya İran içine yürüdü. Kavurt Bey'in ordusuyla 17 Nisan 1073'te Karaç yakınlarında (günümüzde İran'da "Erak") "Karaç Muharebesi" 'ne girişti. Bu muharebede Melikşah'ın ordusunda bulunan birçok Türkmen asker çarpışma sırasında Kavurt Bey'in ordusuna katıldı. Buna rağmen Melikşah ve ordusu galip geldi. Kavurt Bey idam edildi ve iki oğlunun gözlerine mil çekilip kör edildiler. Böylece Selçuklu ülkesinde bulunan emirler arasında Melikşah Sultan olarak belirlenmiş oldu. 1074'te Bağdat'ta Abbâsî halifesi tarafından Melikşah'ın Sultan olduğunu resmen ilan etti.

Sultan Melikşah’ın çocukları kimler?

Ahmed Sencer, Muhammed Tapar, Berkyaruk, I. Mahmud, Cevher Hatun, Mah Melek Hatun, Davud, Isma Khatun

Sultan Melikşah’ın eşleri

Terken Hatun (İbrahim Tamgaç Han'ın kızı, Ahmed, Davud, I. Mahmud ve Mah Melek Hatun'un annesi.)

Zübeyde Hatun (Emir Yakuti'nin kızı, Berkyaruk'un annesi.)

Taceddin Seferriye Hatun (Cariye kökenli, Muhammed Tapar ve Ahmed Sencer'in annesi.)

Sultan Melikşah’ın kardeşleri kimdir?

Sultan Melikşah’ın kardeşleri: Tutuş ve Tekiş.

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