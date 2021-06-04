Payitaht Abdülhamid dizisinde, 2. Abdülhamid Han'ın hayatı ve tahtta kaldığı yıllarda yaşanan siyasi olaylar anlatılıyor. TRT 1 kanalında yayınlanan dizi bu akşam sevenlerine veda ediyor. Dizide Osmanlı Devleti’nin padişahlarından olan 2. Abdülhamid’ten sonra kimin geçeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Sultan 2. Abdülhamit’ten sonra tahta kim geçti?

İttihat Terakkicilerin ön planda olduğu Meclis-i Mebusan Sultan II. Abdülhamit’i 31 Mart olayı ile bağlantısı olduğu iddiası ile 25 Nisan 1909’da tahttan indirilmesi yönünde karar verdi. Bu karar Ayan Meclisi üyesi Gürcü Arif Hikmet Paşa, Draç Mebusu Arnavut Esat Toptani Paşa ve Selanik Mebusu Musevi Emanuel Karasu Efendi’den oluşan bir heyet tarafından 27 Nisan 1909 tarihinde II.Abdülhamit’e tebliğ edildi. Daha sonra Sultan II. Abdülhamid'in yerine Sultan V. Mehmed Reşat getirilmiştir.