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Dünya Sudan Dışişleri Bakanı Salim’den Türkiye açıklaması: Desteklerini takdir ediyoruz
Dünya

Sudan Dışişleri Bakanı Salim’den Türkiye açıklaması: Desteklerini takdir ediyoruz

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Sudan Dışişleri Bakanı Salim’den Türkiye açıklaması: Desteklerini takdir ediyoruz

Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhyiddin Salim, Türkiye'nin uluslararası platformlarda ülkelerine verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Salim ayrıca yaşanan savaşa dair açıklamalar da yaptı.

Sudan Haber Ajansına (SUNA) verdiği röportajda savaşın sona erdirilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası girişimleri değerlendiren Salim, Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Rusya ve Çin'in Sudan'a destek veren ülkeler arasında yer aldığını aktardı.

Salim, Türkiye'nin uluslararası platformlarda ülkelerine verdiği destekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Sudan'ın savaşı sona erdirmeye yönelik ciddi girişimlere olumlu yaklaştığını belirten Salim, herhangi bir çözümün ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruması, Sudan halkının iradesine dayanması gerektiğini vurguladı.

Salim ayrıca, dış müdahalelerin savaşın uzamasına neden olduğuna işaret ederek, Sudan'ın egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden savaş, ülkede büyük bir insani krize yol açtı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara göre, çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi yerinden edildi ve çok sayıda insan hayatını kaybetti.

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