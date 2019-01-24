Şubat 2019’da vizyona girecek yerli ve yabancı filmler
Kış aylarında tüm aile birlikte yapılabilen etkinlikler arasında sinema ve tiyatro yer alıyor! Merakla beklenen recep ivedik 6 ve çocukların heyecanla beklediği lego 2 vizyonda olacak! Şubat ayında vizyona girecek olan filmler hangileri? Beyaz perdenin beklenen filmlerini sizler için derledik…24 Ocak 2019 Perşembe 21:31
Kış aylarında tüm aile birlikte yapılabilen etkinlikler arasında sinema ve tiyatro yer alıyor! Merakla beklenen recep ivedik 6 ve çocukların heyecanla beklediği lego 2 vizyonda olacak! Şubat ayında vizyona girecek olan filmler hangileri? Beyaz perdenin beklenen filmlerini sizler için derledik…
İskoçya Kraliçesi Mary
Vizyon Tarihi 01.02.2019 (2s 5dk)
Yönetmen: Josie Rourke
Oyuncular: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden
Tür Tarihi, Dram
Dogman
Vizyon Tarihi 01.02.2019 (1s 39dk)
Yönetmen: Matteo Garrone
Oyuncular: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano
Tür Polisiye, Dram
Şipşak Aile
Vizyon Tarihi 01.02.2019 (1s 57dk)
Yönetmen: Sean Anders
Oyuncular: Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner
Tür Komedi, Dram
Sir-Ayet
Vizyon Tarihi 01.02.2019
Yönetmen: Onur Aldoğan
Oyuncular: Demet Oran, Aydan Akboğa, Sinan Taşkan
Tür Korku, Dram
The Queen's Corgi
Vizyon Tarihi 01.02.2019
Yönetmen: Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Tür Animasyon
Lego Filmi 2
Vizyon Tarihi 08.02.2019
Yönetmen: Mike Mitchell (V)
Oyuncular: Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett
Tür Animasyon, Macera
Marwen'a Hoş Geldiniz
Vizyon Tarihi 08.02.2019 (1s 56dk)
Yönetmen: Robert Zemeckis
Oyuncular: Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez
Tür Dram
Recep İvedik 6
Vizyon Tarihi 08.02.2019 (2017s 0dk)
Yönetmen: Togan Gökbakar
Oyuncular: Şahan Gökbakar
Tür Komedi
Sarayın Gözdesi
Vizyon Tarihi 08.02.2019 (2s 0dk)
Yönetmen: Yórgos Lánthimos
Oyuncular: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz
Tür Tarihi, Dram
Sisters Biraderler
Vizyon Tarihi 08.02.2019 (1s 57dk)
Yönetmen: Jacques Audiard
Oyuncular: Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal
Tür Western
Yangın Yeri
Vizyon Tarihi 08.02.2019 (1s 45dk)
Yönetmen: Paul Dano
Oyuncular: Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould
Tür Dram
Alita: Savaş Meleği
Vizyon Tarihi 15.02.2019
Yönetmen: Robert Rodriguez
Oyuncular: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly
Tür Bilimkurgu, Aksiyon
Astérix - Le Secret de la Potion Magique
Vizyon Tarihi 15.02.2019 (1s 25dk)
Yönetmen: Louis Clichy, Alexandre Astier
Oyuncular: Bernard Alane, Christian Clavier, Guillaume Briat
Tür Animasyon, Aile
Beautiful Boy
Vizyon Tarihi 15.02.2019 (2s 1dk)
Yönetmen: Felix Van Groeningen
Oyuncular: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney
Tür Dram
Doubles Vies
Vizyon Tarihi 15.02.2019 (1s 48dk)
Yönetmen: Olivier Assayas
Oyuncular: Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne
Tür Komedi, Romantik
Kral Olacak Çocuk
Vizyon Tarihi 15.02.2019
Yönetmen: Joe Cornish
Oyuncular: Louis Serkis, Dean Chaumoo, Tom Taylor (IV)
Tür Aile, Fantastik
The Upside
Vizyon Tarihi 15.02.2019 (1s 58dk)
Yönetmen: Neil Burger
Oyuncular: Bryan Cranston, Kevin Hart, Nicole Kidman
Tür Komedi, Dram
Hep Yek 3
Vizyon Tarihi 22.02.2019
Tür Komedi
Karlar Kraliçesi 4
Vizyon Tarihi 22.02.2019 (1s 20dk)
Yönetmen: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin
Tür Animasyon, Aile
Ölüm Günün Kutlu Olsun 2
Vizyon Tarihi 22.02.2019
Yönetmen: Christopher Landon
Oyuncular: Jessica Rothe, Israel Broussard, Phi Vu
Tür Komedi, Korku
Yarı Yol
Vizyon Tarihi 23.02.2019
Yönetmen: Mehmet Ali Gündoğdu
Oyuncular: Wilma Elles, Murat Rızaoğlu, Kerem Göğüş
Tür Dram, Aksiyon
Kartopu Savaşları 2
Vizyon Tarihi 02.02.2019
Yönetmen: Benoit Godbout
Tür Animasyon
Ölümcül Labirent
Vizyon Tarihi 01.02.2019
Yönetmen: Adam Robitel
Oyuncular: Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Deborah Ann Woll
Tür Korku, Gerilim
Asla Gözlerini Kaçırma
Vizyon Tarihi 09.02.2019 (3s 9dk)
Yönetmen: Florian Henckel von Donnersmarck
Oyuncular: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer
Tür Dram, Gerilim
ASTERİX: Sihirli İksirin Sırrı
Vizyon Tarihi 16.02.2019 (1s 25dk)
Yönetmen: Louis Clichy, Alexandre Astier
Oyuncular: Bernard Alane, Christian Clavier, Guillaume Briat
Tür Animasyon, Aile
Babamın Kemikleri
Vizyon Tarihi 16.02.2019 (1s 43dk)
Yönetmen: Özkan Çelik
Oyuncular: Cem Davran, Ömer Aydede, Goncagül Sunar
Tür Dram
Döndüm Ben
Vizyon Tarihi 16.02.2019
Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı
Oyuncular: Ayhan Taş, Burak Satıbol, Sadi Celil Cengiz
Tür Komedi
Güzel Oğlum
Vizyon Tarihi 15.02.2019 (2s 1dk)
Yönetmen: Felix Van Groeningen
Oyuncular: Steve Carell, Timothée Chalamet, Jack Dylan Grazer
Tür Dram
Kral Olacak Çocuk
Vizyon Tarihi 15.02.2019
Yönetmen: Joe Cornish
Oyuncular: Louis Serkis, Rebecca Ferguson, Patrick Stewart
Tür Aile, Fantastik, Macera
Sibel
Vizyon Tarihi 23.02.2019 (1s 35dk)
Yönetmen: Guillaume Giovanetti, Çağla Zencirci
Oyuncular: Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil
Tür Dram
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