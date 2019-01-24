Şubat 2019’da vizyona girecek yerli ve yabancı filmler Kış aylarında tüm aile birlikte yapılabilen etkinlikler arasında sinema ve tiyatro yer alıyor! Merakla beklenen recep ivedik 6 ve çocukların heyecanla beklediği lego 2 vizyonda olacak! Şubat ayında vizyona girecek olan filmler hangileri? Beyaz perdenin beklenen filmlerini sizler için derledik…

Kış aylarında tüm aile birlikte yapılabilen etkinlikler arasında sinema ve tiyatro yer alıyor! Merakla beklenen recep ivedik 6 ve çocukların heyecanla beklediği lego 2 vizyonda olacak! Şubat ayında vizyona girecek olan filmler hangileri? Beyaz perdenin beklenen filmlerini sizler için derledik… İskoçya Kraliçesi Mary Vizyon Tarihi 01.02.2019 (2s 5dk) Yönetmen: Josie Rourke Oyuncular: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden Tür Tarihi, Dram Dogman Vizyon Tarihi 01.02.2019 (1s 39dk) Yönetmen: Matteo Garrone Oyuncular: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano Tür Polisiye, Dram Şipşak Aile Vizyon Tarihi 01.02.2019 (1s 57dk) Yönetmen: Sean Anders Oyuncular: Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner Tür Komedi, Dram Sir-Ayet Vizyon Tarihi 01.02.2019 Yönetmen: Onur Aldoğan Oyuncular: Demet Oran, Aydan Akboğa, Sinan Taşkan Tür Korku, Dram The Queen's Corgi Vizyon Tarihi 01.02.2019 Yönetmen: Ben Stassen, Vincent Kesteloot Tür Animasyon Lego Filmi 2 Vizyon Tarihi 08.02.2019 Yönetmen: Mike Mitchell (V) Oyuncular: Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett Tür Animasyon, Macera Marwen'a Hoş Geldiniz Vizyon Tarihi 08.02.2019 (1s 56dk) Yönetmen: Robert Zemeckis Oyuncular: Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez Tür Dram Recep İvedik 6 Vizyon Tarihi 08.02.2019 (2017s 0dk) Yönetmen: Togan Gökbakar Oyuncular: Şahan Gökbakar Tür Komedi Sarayın Gözdesi Vizyon Tarihi 08.02.2019 (2s 0dk) Yönetmen: Yórgos Lánthimos Oyuncular: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz Tür Tarihi, Dram Sisters Biraderler Vizyon Tarihi 08.02.2019 (1s 57dk) Yönetmen: Jacques Audiard Oyuncular: Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal Tür Western Yangın Yeri Vizyon Tarihi 08.02.2019 (1s 45dk) Yönetmen: Paul Dano Oyuncular: Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould Tür Dram Alita: Savaş Meleği Vizyon Tarihi 15.02.2019 Yönetmen: Robert Rodriguez Oyuncular: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly Tür Bilimkurgu, Aksiyon Astérix - Le Secret de la Potion Magique Vizyon Tarihi 15.02.2019 (1s 25dk) Yönetmen: Louis Clichy, Alexandre Astier Oyuncular: Bernard Alane, Christian Clavier, Guillaume Briat Tür Animasyon, Aile Beautiful Boy Vizyon Tarihi 15.02.2019 (2s 1dk) Yönetmen: Felix Van Groeningen Oyuncular: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney Tür Dram Doubles Vies Vizyon Tarihi 15.02.2019 (1s 48dk) Yönetmen: Olivier Assayas Oyuncular: Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne Tür Komedi, Romantik Kral Olacak Çocuk Vizyon Tarihi 15.02.2019 Yönetmen: Joe Cornish Oyuncular: Louis Serkis, Dean Chaumoo, Tom Taylor (IV) Tür Aile, Fantastik The Upside Vizyon Tarihi 15.02.2019 (1s 58dk) Yönetmen: Neil Burger Oyuncular: Bryan Cranston, Kevin Hart, Nicole Kidman Tür Komedi, Dram Hep Yek 3 Vizyon Tarihi 22.02.2019 Tür Komedi Karlar Kraliçesi 4 Vizyon Tarihi 22.02.2019 (1s 20dk) Yönetmen: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin Tür Animasyon, Aile Ölüm Günün Kutlu Olsun 2 Vizyon Tarihi 22.02.2019 Yönetmen: Christopher Landon Oyuncular: Jessica Rothe, Israel Broussard, Phi Vu Tür Komedi, Korku Yarı Yol Vizyon Tarihi 23.02.2019 Yönetmen: Mehmet Ali Gündoğdu Oyuncular: Wilma Elles, Murat Rızaoğlu, Kerem Göğüş Tür Dram, Aksiyon Kartopu Savaşları 2

Vizyon Tarihi 02.02.2019 Yönetmen: Benoit Godbout Tür Animasyon Ölümcül Labirent

Vizyon Tarihi 01.02.2019 Yönetmen: Adam Robitel Oyuncular: Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Deborah Ann Woll Tür Korku, Gerilim Asla Gözlerini Kaçırma

Vizyon Tarihi 09.02.2019 (3s 9dk) Yönetmen: Florian Henckel von Donnersmarck Oyuncular: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer Tür Dram, Gerilim ASTERİX: Sihirli İksirin Sırrı

Vizyon Tarihi 16.02.2019 (1s 25dk) Yönetmen: Louis Clichy, Alexandre Astier Oyuncular: Bernard Alane, Christian Clavier, Guillaume Briat Tür Animasyon, Aile Babamın Kemikleri

Vizyon Tarihi 16.02.2019 (1s 43dk) Yönetmen: Özkan Çelik Oyuncular: Cem Davran, Ömer Aydede, Goncagül Sunar Tür Dram Döndüm Ben

Vizyon Tarihi 16.02.2019 Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı Oyuncular: Ayhan Taş, Burak Satıbol, Sadi Celil Cengiz Tür Komedi Güzel Oğlum

Vizyon Tarihi 15.02.2019 (2s 1dk) Yönetmen: Felix Van Groeningen Oyuncular: Steve Carell, Timothée Chalamet, Jack Dylan Grazer Tür Dram Kral Olacak Çocuk

Vizyon Tarihi 15.02.2019 Yönetmen: Joe Cornish Oyuncular: Louis Serkis, Rebecca Ferguson, Patrick Stewart Tür Aile, Fantastik, Macera Sibel

Vizyon Tarihi 23.02.2019 (1s 35dk) Yönetmen: Guillaume Giovanetti, Çağla Zencirci Oyuncular: Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil Tür Dram

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