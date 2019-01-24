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Şubat 2019’da vizyona girecek yerli ve yabancı filmler

Kış aylarında tüm aile birlikte yapılabilen etkinlikler arasında sinema ve tiyatro yer alıyor! Merakla beklenen recep ivedik 6 ve çocukların heyecanla beklediği lego 2 vizyonda olacak! Şubat ayında vizyona girecek olan filmler hangileri? Beyaz perdenin beklenen filmlerini sizler için derledik…

24 Ocak 2019 Perşembe 21:31
Şubat 2019’da vizyona girecek yerli ve yabancı filmler

Kış aylarında tüm aile birlikte yapılabilen etkinlikler arasında sinema ve tiyatro yer alıyor! Merakla beklenen recep ivedik 6 ve çocukların heyecanla beklediği lego 2 vizyonda olacak! Şubat ayında vizyona girecek olan filmler hangileri? Beyaz perdenin beklenen filmlerini sizler için derledik…

İskoçya Kraliçesi Mary

Vizyon Tarihi 01.02.2019 (2s 5dk)

Yönetmen: Josie Rourke

Oyuncular: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden

Tür Tarihi, Dram

Dogman

Vizyon Tarihi 01.02.2019 (1s 39dk)

Yönetmen: Matteo Garrone

Oyuncular: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano

Tür Polisiye, Dram

Şipşak Aile

Vizyon Tarihi 01.02.2019 (1s 57dk)

Yönetmen: Sean Anders

Oyuncular: Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner

Tür Komedi, Dram

Sir-Ayet

Vizyon Tarihi 01.02.2019

Yönetmen: Onur Aldoğan

Oyuncular: Demet Oran, Aydan Akboğa, Sinan Taşkan

Tür Korku, Dram

The Queen's Corgi

Vizyon Tarihi 01.02.2019

Yönetmen: Ben Stassen, Vincent Kesteloot

Tür Animasyon

Lego Filmi 2

Vizyon Tarihi 08.02.2019

Yönetmen: Mike Mitchell (V)

Oyuncular: Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett

Tür Animasyon, Macera

Marwen'a Hoş Geldiniz

Vizyon Tarihi 08.02.2019 (1s 56dk)

Yönetmen: Robert Zemeckis

Oyuncular: Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez

Tür Dram

Recep İvedik 6

Vizyon Tarihi 08.02.2019 (2017s 0dk)

Yönetmen: Togan Gökbakar

Oyuncular: Şahan Gökbakar

Tür Komedi

Sarayın Gözdesi

Vizyon Tarihi 08.02.2019 (2s 0dk)

Yönetmen: Yórgos Lánthimos

Oyuncular: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz

Tür Tarihi, Dram

Sisters Biraderler

Vizyon Tarihi 08.02.2019 (1s 57dk)

Yönetmen: Jacques Audiard

Oyuncular: Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal

Tür Western

Yangın Yeri

Vizyon Tarihi 08.02.2019 (1s 45dk)

Yönetmen: Paul Dano

Oyuncular: Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould

Tür Dram

Alita: Savaş Meleği

Vizyon Tarihi 15.02.2019

Yönetmen: Robert Rodriguez

Oyuncular: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly

Tür Bilimkurgu, Aksiyon

Astérix - Le Secret de la Potion Magique

Vizyon Tarihi 15.02.2019 (1s 25dk)

Yönetmen: Louis Clichy, Alexandre Astier

Oyuncular: Bernard Alane, Christian Clavier, Guillaume Briat

Tür Animasyon, Aile

Beautiful Boy

Vizyon Tarihi 15.02.2019 (2s 1dk)

Yönetmen: Felix Van Groeningen

Oyuncular: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney

Tür Dram

Doubles Vies

Vizyon Tarihi 15.02.2019 (1s 48dk)

Yönetmen: Olivier Assayas

Oyuncular: Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne

Tür Komedi, Romantik

Kral Olacak Çocuk

Vizyon Tarihi 15.02.2019

Yönetmen: Joe Cornish

Oyuncular: Louis Serkis, Dean Chaumoo, Tom Taylor (IV)

Tür Aile, Fantastik

The Upside

Vizyon Tarihi 15.02.2019 (1s 58dk)

Yönetmen: Neil Burger

Oyuncular: Bryan Cranston, Kevin Hart, Nicole Kidman

Tür Komedi, Dram

Hep Yek 3

Vizyon Tarihi 22.02.2019

Tür Komedi

Karlar Kraliçesi 4

Vizyon Tarihi 22.02.2019 (1s 20dk)

Yönetmen: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin

Tür Animasyon, Aile

Ölüm Günün Kutlu Olsun 2

Vizyon Tarihi 22.02.2019

Yönetmen: Christopher Landon

Oyuncular: Jessica Rothe, Israel Broussard, Phi Vu

Tür Komedi, Korku

Yarı Yol

Vizyon Tarihi 23.02.2019

Yönetmen: Mehmet Ali Gündoğdu

Oyuncular: Wilma Elles, Murat Rızaoğlu, Kerem Göğüş

Tür Dram, Aksiyon

Kartopu Savaşları 2

Vizyon Tarihi 02.02.2019

Yönetmen: Benoit Godbout

Tür Animasyon

Ölümcül Labirent

Vizyon Tarihi 01.02.2019

Yönetmen: Adam Robitel

Oyuncular: Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Deborah Ann Woll

Tür Korku, Gerilim

Asla Gözlerini Kaçırma

Vizyon Tarihi 09.02.2019 (3s 9dk)

Yönetmen: Florian Henckel von Donnersmarck

Oyuncular: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer

Tür Dram, Gerilim

ASTERİX: Sihirli İksirin Sırrı

Vizyon Tarihi 16.02.2019 (1s 25dk)

Yönetmen: Louis Clichy, Alexandre Astier

Oyuncular: Bernard Alane, Christian Clavier, Guillaume Briat

Tür Animasyon, Aile

Babamın Kemikleri

Vizyon Tarihi 16.02.2019 (1s 43dk)

Yönetmen: Özkan Çelik

Oyuncular: Cem Davran, Ömer Aydede, Goncagül Sunar

Tür Dram

Döndüm Ben

Vizyon Tarihi 16.02.2019

Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı

Oyuncular: Ayhan Taş, Burak Satıbol, Sadi Celil Cengiz

Tür Komedi

Güzel Oğlum

Vizyon Tarihi 15.02.2019 (2s 1dk)

Yönetmen: Felix Van Groeningen

Oyuncular: Steve Carell, Timothée Chalamet, Jack Dylan Grazer

Tür Dram

Kral Olacak Çocuk

Vizyon Tarihi 15.02.2019

Yönetmen: Joe Cornish

Oyuncular: Louis Serkis, Rebecca Ferguson, Patrick Stewart

Tür Aile, Fantastik, Macera

Sibel

Vizyon Tarihi 23.02.2019 (1s 35dk)

Yönetmen: Guillaume Giovanetti, Çağla Zencirci

Oyuncular: Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil

Tür Dram

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 21:31
  1. Van
  2. Şubat 2019’da vizyona girecek yerli ve yabancı filmler
  3. şubat 2019 sinema
  4. beyaz perde 2019
  5. beyaz perdede şubat ayı
  6. Sinemagraf
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