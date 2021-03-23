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Gündem SP'li isim Karamollaoğlu'na savaş açtı! Milli Gazete bu adama ne diyecek?
Gündem

SP'li isim Karamollaoğlu'na savaş açtı! Milli Gazete bu adama ne diyecek?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını olumlu buluyoruz" açıklamasının ardından SP'li eski Antalya belediye başkan adayı Ali Aktaş, Karamollaoğlu'na savaş açtı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 11:32:00 - 2021-03-23 12:05:10
SP'li isim Karamollaoğlu'na savaş açtı! Milli Gazete bu adama ne diyecek?

Türkiye Cumhurbaşkanı kararıyla kadın haklarını koruyor diye pohpohlanan ancak eşcinselliği meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Tarihi kararı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu desteklerken, SP'li eski Antalya belediye başkan adayı Ali Aktaş ise Karamollaoğlu'nu eleştirerek adeta savaş açtı.

Karamollaoğlu: Olumlu buluyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını destekleyerek "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini olumlu buluyoruz. Fakat kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınması; hem hukuki hem de toplumsal bilinç oluşturmak üzere kapsamlı bir çalışmanın başlatılması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

Ali Aktaş Karamollaoğlu'na savaş açtı

Karamollaoğlu'nun açıklamasının ardından Saadet'in eski Antalya belediye başkan adayı Ali Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Karamollaoğlu'na savaş açtı. Karamollaoğlu'nun değerlendirmesini 'Saçmasapan' diye nitelendiren Aktaş, "İnsan hakları ihlalleri engellenemedi diye AİHS'den de çıkalım o zaman. Ya da suçlar engellenemedi diye Ceza Kanununu kaldıralım. Sorunun kaynağını algılamaktan uzak bu tip yaklaşımlar bize hiç yakışmıyor. Bunaldım artık!" ifadelerini kullandı.

Milli görüşçüler ne diyecek?

Öte yandan Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'nin ve Milli görüşçülerin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na savaş açan, belediye seçimlerinde CHP'li Ekrem İmamoğlu'na bağışta bulunan ve İstanbul Sözleşmesi tartışmalarını, Geredeli Adem çıkarttı diyerek küstahlaşan bu CHP bağışçısına ne diyeceği ise merak konusu oldu.

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Yorumlar

isimsiz

biat mı etmesi gerekir.farklı bakıp farklı yorumlayamaz mı,farklı düşünmez mi,ispatlanmış,kabul edilmiş bir bilim mi siyaset,siyasette farklılıklar olmayacak mı siz istiyorsunuz erdoğan nasıl karar verirse versin herkes kabul etsin yok öyle bir şey
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