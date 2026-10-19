SPK Başkanlığından ayrılan Mahmut Sütcü kimdir?
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Sağlık sorunları sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevinden ayrılan Mahmut Sütcü, mülkiye geleneğinden yetişmiş, bürokraside liyakati ve devlet terbiyesiyle tanınan deneyimli bir maliyeci olarak dikkat çekiyor.
Mahmut Sütcü, 1968'de Samsun’un Bafra ilçesinde doğdu. 1990'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nü bitirdi.
1991'de Maliye Bakanlığında hesap uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Sütcü, 1994'te hesap uzmanı, 2003'te baş hesap uzmanı oldu.İstanbul, Antalya ve Ankara’da vergi dairesi başkanlığı görevlerinde bulunan Sütcü, 2006-2009 yıllarında Akdeniz Üniversitesi’nde vergi hukuku dersleri verdi. 2016'da Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına atanan Sütcü, Kasım 2024'te SPK İkinci Başkanlığına getirildi. Sütcü, 9 Mayıs 2026'da Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla SPK Başkanlığına atandı.
19 Ekim 2026'da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan istifa etti.