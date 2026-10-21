  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tanju Özcan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı Nureddin Yıldız’dan 'fon' sorusuna net cevap: Hilafeti kaldırmış bir yapıdan... AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül’den Fon Soruşturması Açıklaması: Kemer Belediye Başkanı ve 8 meclis üyesi CHP'den istifa etti Arınç'ın oğlu ilk icraatını yapacak! Baba Arınç bu transfer haberine itiraz edebilir! Cübbeli Ahmet’ten tepki çeken açıklama! Bir Müslüman’a içinde yetiştiği cemaate hased yakışıyor mu? Özgür Özel'den akıllara zarar hezeyan! 'Biz namussuzlar kadar namusluyuz!' Kılıçdaroğlu’nun koruması muhabire müdahale etti, ortalık karıştı! CHP ile muhabirlerin arasını açan olay! Savcı eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tahliyesini talep etti Müfteri Musa’ya bir tokat daha: Akit’e yönelik şikâyeti reddedildi
Ekonomi SpaceX’te gelirin yarısından fazlası yapay zekadan: 4,4 milyar dolar kâr
Ekonomi

SpaceX’te gelirin yarısından fazlası yapay zekadan: 4,4 milyar dolar kâr

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
SpaceX’te gelirin yarısından fazlası yapay zekadan: 4,4 milyar dolar kâr

SpaceX, 2026’nın üçüncü çeyreğinde gelirini yüzde 161 artırarak 14,6 milyar dolara çıkardı. Yapay zeka segmentindeki büyüme ve Starlink abone sayısındaki yükselişin desteklediği şirket, geçen yılın aynı dönemindeki zararın ardından kâra geçti.

Haziranda halka arz edilen SpaceX’in temmuz-eylül bilançosunda yapay zeka faaliyetleri öne çıktı. Bu alandaki gelir yıllık yüzde 830 artışla 7,6 milyar dolara ulaşarak şirketin toplam gelirinin yarısından fazlasını oluşturdu.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 5,6 milyar dolar gelir açıklayan SpaceX, bu yıl aynı dönemde 14,6 milyar dolara ulaştı. Şirketin hem geliri hem de kârı piyasa beklentilerini aştı.

Buna göre, şirketin geliri yılın üçüncü çeyreğinde 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 161 artarak 14,6 milyar dolara ulaştı. SpaceX, 2025'in üçüncü çeyreğinde 5,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Segmentler bazında incelendiğinde, 2026'nın üçüncü çeyreğinde SpaceX'in yapay zeka alanından elde ettiği gelir yıllık yüzde 830 artarak 7,6 milyar dolara tırmandı.

Bağlantı segmentindeki gelir de aynı dönemde yüzde 69 artarak 5,2 milyar dolara, uzay alanından elde edilen gelir yüzde 6 artışla 1,8 milyar dolara ulaştı.

- Şirket 4,4 milyar dolar kar etti

SpaceX'in net karı ise yılın üçüncü çeyreğinde 4,4 milyar dolar oldu. Şirket geçen yılın aynı döneminde 1,05 milyar dolar net zarar kaydetmişti.

Şirketin hisse başına karı, 2026'nın üçüncü çeyreğinde 35 sent olarak hesaplandı. SpaceX, geçen yılın aynı döneminde hisse başına 36 sent zarar etmişti.

SpaceX'in hem geliri hem de karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

- Yapay zeka sermaye harcamaları 16 milyar doları aştı

Şirketin üçüncü çeyrekte toplam sermaye harcamaları 19,6 milyar doları bulurken, yapay zeka sermaye harcamaları 16 milyar doların üzerine çıktı.

SpaceX, bu yıl ocak-eylül döneminde 113 fırlatma gerçekleştirdi. Yörüngedeki toplam Starlink uydu sayısı 11 binin üzerine çıktı ve Starlink kapsama alanına sahip ülke sayısı 174'e ulaştı.

Haziran sonunda 12 milyon olan Starlink abone sayısı, eylül sonu itibarıyla 13,6 milyona yükseldi.

Şirketin bilançosuna dair açıklamasında, yapay zeka yerine "süper zeka" ifadesini kullanması dikkati çekti.

SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk da şirketin finansal sonuçlarına ilişkin düzenlenen yatırımcı konferansında, 2027 yılı sonunda 500 milyar dolar ila 1 trilyon dolar arasında yıllık gelir öngördüğünü belirtti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23