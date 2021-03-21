Sözde sanatçı Şevval Sam'a tokat gibi cevap: Zır cahillik

Müslüman-Türk aile yapısının temeline dinamit koyan ve LGBT'li sapkınların lobisi haline gelen "İstanbul Sözleşmesi" adlı fesat projesi nihayet feshedildi. Bu gelişme sözde sanatçı Şevval Sam'ı fena halde rahatsız etti.

Her fırsatta meydanlara çıkıp provokasyon yaparak gündem olma çabası içine giren Şam, zeka seviyesini bir kez daha ortaya koyarak tuhaf açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin fesat projesinden çekilme kararı karşısında deliye dönen Sam, "Haydi herkes dövüş sporlarına yazılsın! Ortaçağ'a dönüyoruz. Orman kanunları geçerli artık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan aileye olan düşmanlığıyla tanınan Şevval Sam'a gazeteci Erem Şentürk'ten tokat gibi bir cevap geldi. Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Şentürk, Şevval Sam'ın sözlerini "cehalet" ve "zır cahillik" olarak nitelendirdi.

Şentürk paylaştığı mesajında, "Tamamen cehalet. Zır cahillik. Konuyu bilmiyor, ne olduğunu ve ne olmadığını bilmiyor. Sırf alkış işin böyle saçmalıyorlar. Yazık." ifadelerine yer verdi.

"Aile düşmanı" olduğunu itiraf etmişti

Toplumu ifsada sürükleyen İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini akıl ve mantık dışı ifadelerle eleştiren Şevval Şam geçtiğimiz dönemlerde aileye olan düşmanlığını itiraf etmişti.

Evliliğe karşı olduğunu ve aşk için bir belgeye ihtiyaç duymadığını söyleyerek gayrımeşru ilişkiyi özendirmeye çalışan Sam, "Ben aşkı evlenerek kimseye ispat etmek zorunda değilim" demişti.

Şam verdiği bir röportajda evlilikle ilgili şunları söylemişti:

"Evliliğe karşıyım. Hatta evlilikten hiç hoşlanmam. Test edildi, onaylanmadı. Aşk için bir belgeye ihtiyaç duymuyorum. Bakın ben kendi penceremden bakıyorum. Ben bu ilişkiyi, bu aşkı evlenerek kimseye ispat etmek zorunda değilim. İşin içine kağıt sözleşme girdiği zaman o aşk olmaktan çıkıyor. Ben kurumsallıktan ziyade buradaki aşkla yapılan her şeye daha yakın hissediyorum kendimi."