Sözde milliyetçi muhafazakar Yeniçağ'dan LGBT övgüsü

Prof. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından provokatörler tarafından başlatılan eylemler sürerken, protestolarda gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan bazı öğrencilere elektronik kelepçe takılarak ev hapsi verilmesine hükmedildi.

Yeniçağ'dan LGBT övgüsü

Polis, elektronik kelepçelerin sinyal göndereceği modemleri de gençlerin evlerine yerleştirirken, ev hapsinde olanlardan bazıları kelepçelerini sosyal medyadan paylaştı. Bazıları kelepçenin üzerine sapkın LGBTİ+’lileri temsil eden gökkuşağı renklerini çizerken, bazısı da “Kayyum icraatı” ifadelerini yazdı. Bu paylaşımları milliyetçi muhafazakar geçinen Meral Akşener ve İP'in yayın organı Yeniçağ gazetesi de haberleştirdi. ODA TV kaynak gösterilerek yapılan haberde “Boğaziçi öğrencileri ev hapsi ve elektronik kelepçe de durdurmadı” şeklinde başlık atarak LGBTİ figürlü paylaşımdan övgüyle söz edildi.

