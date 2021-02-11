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Medya Sözde milliyetçi muhafazakar Yeniçağ'dan LGBT övgüsü
Medya

Sözde milliyetçi muhafazakar Yeniçağ'dan LGBT övgüsü

Prof. Melih Bulu’nun Boğaziçi rektörü olarak atanmasını bahane eden kimi akademisyenlerin provoke ettiği öğrencilere elektronik kelepçe ve ev hapsi cezası verildi. Ceza alan kişiler elektronik kelepçelerine sapkın LGBT figürleri çizerek paylaşımlar yaparken, milliyetçi muhafazakar geçinen Meral Akşener ve İP'in yayın organı Yeniçağ gazetesi bu paylaşımlardan övgüyle söz etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 15:35:00 -
Sözde milliyetçi muhafazakar Yeniçağ'dan LGBT övgüsü

Prof. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından provokatörler tarafından başlatılan eylemler sürerken, protestolarda gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan bazı öğrencilere elektronik kelepçe takılarak ev hapsi verilmesine hükmedildi.

Yeniçağ'dan LGBT övgüsü

Polis, elektronik kelepçelerin sinyal göndereceği modemleri de gençlerin evlerine yerleştirirken, ev hapsinde olanlardan bazıları kelepçelerini sosyal medyadan paylaştı. Bazıları kelepçenin üzerine sapkın LGBTİ+’lileri temsil eden gökkuşağı renklerini çizerken, bazısı da “Kayyum icraatı” ifadelerini yazdı. Bu paylaşımları milliyetçi muhafazakar geçinen Meral Akşener ve İP'in yayın organı Yeniçağ gazetesi de haberleştirdi. ODA TV kaynak gösterilerek yapılan haberde “Boğaziçi öğrencileri ev hapsi ve elektronik kelepçe de durdurmadı” şeklinde başlık atarak LGBTİ figürlü paylaşımdan övgüyle söz edildi.

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