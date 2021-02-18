Sözde gazeteci Levent Gültekin'den isyan çağrısı

Sözde gazeteci Levent Gültekin, Gara'da 16 şehit verdiğimiz bu günlerde devlet ve halkı karşı karşıya getirmekten çekinmedi.

Gültekin Halk TV'de yaptığı açıklamada, devletin gasp edildiğini ve seçimlerin devletle halk arasında gerçekleşeceğini iddia etti.

Gültekin'in açıklamaları şöyle:

Bir kaç hafta önce burada demiştim ki önümüzdeki seçim devletle halk arasında geçek demiştim. Bunu laf olsun diye söylemedim. İktidar devleti ele geçirmiş, evi yöneten iktidar artık devleti istediği gibi yönetip evin diğer mensuplarına zırnık koklatmıyor. Boğaziçili ve ODTÜ'lü bir çocuğu daha vasıfsız bir üniversitede okuyan gence tercih ediyor. İtiraz edenin kendini Silivri'de bulduğu bir ortamda, devlet gasp edilmiştir. O yüzden seçim devletle halk arasında geçecek.