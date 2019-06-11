Sözcü'den M. Kemal'e ilginç suçlama! "Orduya kumpas kuruldu"

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Bugün Sözcü'de ilginç bir yazı yayımlandı. Aytunç Erkin'in kaleme aldığı "TSK’ya ilk balyoz 81 yıl önce vuruldu" başlıklı yazıda, M. Kemal Atatürk'ün bulunduğu ülkede orduya kumpas kurulduğu belirtildi. Nazım Hikmet'i aklanmaya çalışıldığı yazıda, M. Kemal Atatürk'ün başında bulunduğu hükümetin kumpas kurduğu öne sürüldü.

Sözcü'de yayınlanan haberde; 29 Mart 1938'de Nazım Hikmet, Hikmet Kıvılcımlı, Kemal Tahir, Kerim Korcan, Abdülkadir Meriçboyu (A.Kadir) ve arkadaşlarının ‘Orduyu ve donanmayı isyana teşvik' suçundan hapse atıldığı belirtildi.

"Kumpas kuruldu" denildi

Nazım Hikmet'in 28 yıl 4 ay hapis cezası aldığı davanın Ergenekon davalarına benzetildi. Davalarda imzasız ihbar mektupları ve yalancı tanıklarla kumpas kurulduğu ifade edildi.

M. Kemal'in hükümeti suçlandı

"Biz bu davada delil arayacak kadar saf değiliz." sözlerini sarf eden Savcı Şerif Budak'ın FETÖ'cü Zekeriya Öz'e benzetildiği ve O dönemde M. Kemal'in Cumhurbaşkanı olduğu hükümeti suçlayan Sözcü, "O günlerde İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'a, Kara Kuvvetleri'nde olduğu gibi Deniz Kuvvetleri'nde de Nazım Hikmet'in kitaplarının okunup okunmadığını sorar. Çakmak'ın talimatıyla Donanma'da soruşturma başlar. Harp Okulu Davası'nda olduğu gibi suç ‘kitap okumak'tır." denildi.