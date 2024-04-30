Soyer’den karısına 188 milyonluk kıyak

PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti’nin desteğiyle yerel seçimlerde göstermelik bir başarı elde eden CHP’liler, AK Parti’den devraldıkları belediyelerin mali durumları üzerinden algı operasyonu yürütürken, gerçekte ise ellerindeki belediyelerin imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekmiş. “İzmirlilerin hizmete değil laikliğe oy verdiğini” belirten ve 5 yıl boyunca heykellerle, konserlerle eğlenerek belediyenin borcunu 100 Milyar TL’ye çıkaran önceki dönem CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, görevi sırasında eşinin kooperatifine 14 adet ihale pasladığı ortaya çıktı. Sözde “kadınların üretime dâhil edilmesi” bahanesiyle kooperatifçiliği desteklediklerini açıklayan CHP’li Tunç Soyer’in hiçbir üretim yapmadığı halde sadece ticaret aracı olarak kullanılan ve başkanlığını karısı Neptün Soyer’in yaptığı “İzmir Köy Koop. Birliği”nden satın aldığı “süt, ceviz ve tane enginar” karşılığında toplamda ise 188 milyon 344 bin 590 TL’lik astronomik bir ödeme yaptığı öğrenildi.

Üreticiye değil eşe

“Üretici ve köylü desteklenecek” yalanıyla kurulan ve rekabet ortamı oluşturmadan alım yaparak vurgun aracı olarak kullanılan Tunç Soyer’in eşine ait kooperatife paslanan ballı ihalelerden bazıları şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü’nce 24 Ocak 2023’te gerçekleştirilen 2023/109082 e-KAP numaralı Süt Alımı ihalesi 34 milyon 75 bin TL’ye Soyer’in eşinin yönettiği İzmir Köy Koop.Birliği S.S.’ne paslandı.

27.10.2022 tarihli, 2022/1197250 numaralı “Süt Alımı” ihalesi, yine İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü’nce 27 milyon 637 bin 500 liraya Neptün Soyer’in kooperatifine peşkeş çekildi.

2022/50178 e-KAP numaralı, 14.01.2022 tarihli ‘Süt Alımı ihalesi de CHP’li Tunç Soyer’e bağlı Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü tarafından 25 milyon 760 bin liraya karısının kooperatifine teslim edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

29.06.2021’de, İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen 2021/413503 numaralı ‘Süt Alımı” ihalesi de 22 milyon 815 lira bedelle yine Neptün’ün kooperatifine kaldı.

Doğrudan soymuşlar

CHP’li Tunç Soyer’in emrinde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü’nün, Neptün Soyer’in kooperatifine peşkeş çektiği diğer ihaleler şöyle:

2022/810403 numaralı “Süt Alımı” ihalesi 19 milyon 800 liraya peşkeş çekildi.

2022/385182 numaralı “Süt Alımı” ihalesi 15 milyon 610 bin liraya Soyer’in eşine paslandı.

2020/12569 numaralı “Yağlı, Uzun Ömürlü, İçme Sütü Alımı” ihalesi belediye kasasından 12 milyon 100 bin lira ödeme yapıldı.

İhale üstüne ihale

2020/373710 numaralı “Süt Alımı” ihalesi için 5 milyon 163 bin 500 TL kaynak aktarıldı.

2019/348541 numaralı “Süt” ihalesi için başkanlığını Neptün Soyer’in yaptığı “İzmir Köy Koop. Birliği”ne toplamda 3 milyon 800 TL’lik bütçe ayrıldı.

2020/749762 numaralı Süt Alımı ihalesine 314 bin 300 TL ödendi.

2021/47402 numaralı Süt Alımı ihalesi, 20 milyon 600 bin 20 liraya verildi.

2023/458707 numaralı “Ceviz alımı” ihalesine 100 bin TL bedel biçildi.

2021/323168 numaralı “Enginar Alımı” ihalesi, 125 bin liraya paslandı.

2021/396987 numaralı “Konserve Kavurma Alımı 424 bin 270 liraya Soyer’in eşine gitti.

2020/259338 numaralı “ Taze Enginar Alımı” ihalesi için 20 bin lira aktarıldı.