Soros’un çocuklarını Almanlar kucakladı

Harun Sekmen İstanbul

Türkiye aleyhine yürüttüğü yıkıcı ve bölücü hareketleri ifşa olan Soros’un ülkemizdeki faaliyetlerini sonlandırmasının ardından, finans destekleri kesilen şer yapılanmalara Alman Vakıfları’nın sahip çıktığı ortaya çıktı. Toplumun temel dinamiklerini hedef alan faaliyetlerinde Soros’un kirli paralarından nemalanan LGBTİ’li sapkın örgütlerin, etnik ayrımcılığa teşvik eden derneklerin, sözde meslek örgütlerinin ve Türkiye karşıtı yapıların, Alman Friedrcih Naumann Vakfı tarafından finanse edilmeye başlandığı bildirildi. KAOS GL’nin, Hrant Dink Vakfı’nın, TESEV’in ve Özgürlük Araştırmaları Derneği’nin, Naumann’dan ekonomik destek aldığı belirlendi.

Beslemeleri alman doyuruyor

Türkiye’deki ifade ve düşünce özgürlüğünden faydalanarak mantar gibi biten Alman Vakıfları, ülkemiz aleyhine faaliyetler yürütmekten geri durmuyor. Büyük şeytan ABD ve Siyonist İsrail’in emir eri Yahudi spekülatör Georoge Soros’un, Açık Toplum Vakfı’nın Türkiye’den kaçmasından sonra oluşan boşluğu fırsat bilen Alman Vakıfları harekete geçti. Soros’un kaçması sonrası sahipsiz kalan ve maddi destekleri kesilen şer odaklarına Alman Vakıfları’ndan ilaç gibi bir destek geldi. Daha önce Soros tarafından desteklenen Türkiye karşıtı bütün oluşumlar, Alman Friedrich Naumann Vakfı tarafından desteklenmeye başladı. Skandal gerçek, Friedrich Naumann Vakfı’nın internet sitesinde, ‘Partnerlerimiz’ başlıklı bölümünde adeta itiraf edildi.

Daha önce Soros’tan sağladıkları finans desteğiyle sapkınlıklarını topluma dayatan LGBTİ’li homolar, şimdi de Alman Vakfı’ndan aldığı parayla her türlü iğrenç provokasyona imza atıyor. Soros’un en gözde beslemelerinden olan KAOS GL isimli homolar kulübüne, Naumann Vakfı can suyu bağladı. Kurulduğu günden bu yana Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunan Hrant Dink Vakfı da, Friedrich Naumann Vakfı’nın finansörlüğünde etnik faaliyetlerin ara vermeden devam ediyor.

Devlet ‘dur’ desin

Soros’un Açık Toplum Vakfı ile derin ilişkileri bulunan Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı da (TESEV) Alman Vakıfları’ndan nemalanan kuruluşlar arasında. Takındıkları liberal maskesiyle, Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynayan Özgürlük Araştırmaları Derneği’nin (FRA) finansörlüğünü de, Alman Vakfı üstlenmiş durumda. Aleni bir şekilde sponsorluk hizmeti verdiği sözde dernek ve vakıfları, ‘Partnerlerimiz’ kisvesiyle gizlemeye çalışan Naumann Vakfı’na devletin ilgili kurumlarının ‘dur’ demesi bekleniyor.

Akit devlet yetkililerini uyarıyor

Akit, kamuoyunu bilgilendirici yayın etiği kapsamında Alman Vakıfları’nın Türkiye için oluşturduğu tehlikeye sık sık dikkat çekiyor. Alman derin devletinin Türkiye şubesi gibi çalışan söz konusu vakıflar, milli irade ve bekamız açısından tehlike arz ediyor. Bu minval üzere, devlet yetkililerini Alman Vakıfları’nın yıkıcı ve bölücü faaliyetleri konusunda uyarıcı nitelikte haberler kaleme alıyor.