SORGUN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/1383 Esas

KARAR NO : 2024/411

Davacı Ceran Karaçay vekili Av. Cengiz Becene tarafından davalılar Haydar Karaçay ve diğer hisedarlar aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; tebligat yapılamayan ve adresleri tespit edilemeyen davalılar Haydar Karaçay, Neziha Karaçay, Cansever Karaçay, Cemali Karaçay, Murat Karaçay, Teslime Karaçay için ilan yapılmasına karar verilmiş olmakla;

HÜKÜM :

1-DAVANIN KABULÜ ile,

2-Yozgat ili Sorgun İlçesi Muğallı Köyü'nde kain 108 ada 115 parsel sayılı taraflara ait taşınmazların 30.01.2024 tarihli Fen bilirkişisi raporunda aynen taksim imkanı bulunmadığından üzerindeki tüm yükümlülükleri ile birlikte SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

3-Satışın İİK hükümleri gereği umum arasında açık artırma sureti ile yapılmasına,

4- Başvuru halinde satış işlemlerinin yapılması için dosyanın Sorgun Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine, satışın satış memuru sıfatıyla Yazı İşleri Müdürlüğünce yapılmasına,

5- Yargılama giderleri, harç ve masraflar düşüldükten sonra kalan satış bedelinin tapu kaydındaki hisseleri oranında hissedarlar arasında paylaştırılarak ortaklığın bu şekilde giderilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğerlerinin yokluğunda taraflara gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/04/2026

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Basın No: ILN02501091