T.C.

YOZGAT İLİ

SORGUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

1- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. İdarenin:

Adı: Sorgun Belediye Başkanlığı Adresi: Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Meydanı No:1 Sorgun/YOZGAT Telefon numarası: 0354 415 12 36 Faks numarası: 0354 415 34 25 e-mail: [email protected] İlgili Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2-İHALENİN KONUSU

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi 2714 ada 1 nolu parsel üzerinde toplam 5.613,44 m² arsa taşınmaza, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve 18. maddesinin (e) ve (j) fıkraları gereğince 30 (Otuz ) yıl süreyle sınırlı ayni hak tahsisi ile yükleniciden kira bedeli alınması karşılığında, yap-işlet-devret modeliyle ticaret alanına dönüştürülerek Jeotermal kaynaklı 14 adet Bungalov Tatil Köyü yapılması işi için hazırlanan projeye uygun olarak yüklenici tarafından yapılacak olan Jeotermal Bungalov Tatil Köyü inşaat yapım süreci tamamlandıktan sonra yükleniciye 30 yıllığına kiralanması suretiyle sınırlı intifa hakkı verilmesi, 30. yılın sonunda ise tesisin tüm işletim hakları ile birlikte belediyemize teslim edilmesi işi için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale yapılacaktır.



3-SARTNAMENİN TEMİN EDİLECEĞİ YER

İhale Şartnamesi Sorgun Belediyesi Gelirler Müdürlüğü veznesine 5.000,00 TL yatırılarak alınacak olan makbuz aslının ibrazı karşılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine verilecektir.



4-PROJE BEDELİ

İhaleye konu olan Jeotermal kaynaklı 14 adet Bungalov Tatil Köyü yapım işi projesinin toplam bedeli; KDV Hariç 32.294.389,99 TL (OtuzikimilyonikiyüzdoksandörtbinüçyüzseksendokuzTürkLirasıdoksandokuzkuruş)'dur. Proje bedeli yalnızca geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacaktır.

İhaleye konu Jeotermal kaynaklı 14 adet Bungalov Tatil Köyü yapım işi yıllık kira bedeli 12.000,00 TL+KDV'dir. İhalede artırım yıllık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.



5-GECİCİ ve KESİN TEMİNAT

Geçici teminat proje bedelinin %3'ü olup, tutarı 968.831,70 TL (Dokuzyüzatmışsekizbinsekizyüzotuzbirtürklirasıyetmişkuruş). Mektup olması halinde 40 günlük. Kesin teminat proje bedelinin %6’sı olup tutarı 1.937.663,40 TL (Birmilyondokuzyüzotuzyedibinaltıyüzatmışüçtürklirakırkkuruş)

6- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.



7-İHALE YERİ VE TARİHİ

İhale, 03.11.2026 tarihinde saat: 14.00'de Sorgun Belediyesi Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.



8-YAPIM VE İŞLETME SÜRESİ

İhale onaylandıktan sonra ihaleyi alan yüklenici, tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içerisinde sözleşme imzalanacak olup; İdare tarafından onaylanan proje 10 takvim günü içerisinde yer teslimi yapılacak, yer teslim tarihinden itibaren inşaat yapım süreci bitiminden sonra 30 yıl işletme hakkı (kira süresi) süreci olacaktır. Proje inşaatı, inşaat ruhsatı alındıktan sonra 1 yıl içerisinde tamamlanacaktır. Kira süresi bu 1 yılın sonunda başlayacak olup; İnşaatın yapım süresi erken bitmesi halinde bitim tarihinden itibaren kira süresi başlayacaktır. Mücbir sebepler haricinde 1 yıllık süreçte işin bitmemesi halinde inşaatın bitimine kadar geçen her ay için yıllık kira bedeli iki katı olarak tahsil edilecektir.



9- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 03.11.2026 Salı günü saat 14:00'a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

9.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri her ihale içinde idareye sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılım başvurusu (dilekçe).

1) Gerçek kişi olması halinde Nüfus müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

2) Tüzel kişi olması halinde;

a) Ticaret sicil gazetesi.

b) İmza beyannamesi veya imza sirküleri

3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek.

b) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Belediyemiz veznesine ya da Halk Bankası Sorgun Şubesi Tr490001200978800007000043 nolu iban hesabımıza yatırılabilir.

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İdareye borcu olmadığına dair belge (Sorgun Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden alınacaktır.)

e) Teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları ve Banka teyit yazısı.)

f) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz aslı.

g)-Ödeme Şekli: Söz konusu Jeotermal Bungalov Tatil Köyü yapımına ilişkin alınacak olan 30 yıllık kira bedeli sözleşme imzalanmadan önce peşin olarak alınacaktır.

10-2886 sayılı D.İ.K. 29.Maddesine göre Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



Mustafa Erkut EKİNCİ

Belediye Başkanı

#ilangovtr

Basın No: ILN02572820

