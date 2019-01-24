Son dakika: Quaresma'nın ailesi İstanbul'dan ayrıldı! Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Beşiktaş'ta takımdan ayrılacağı iddia edilen Quaresma'nın, eşi ve çocukları İstanbul'dan ayrıldı. Peki, Quaresma Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Beşiktaş'ta takımdan ayrılacağı iddia edilen Quaresma'nın, eşi ve çocukları İstanbul'dan ayrıldı. Peki, Quaresma Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Quaresma Beşiktaş'tan ayrılacak mı? TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Quaresma ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Takımdan gitmesi gündemde olan Portekizli yıldızın, eşinin ve çocuklarının İstanbul'dan ayrıldığı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından, yıldızın futbolcunun kısa zaman içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

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