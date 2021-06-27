Son dakika! 2021 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları TYT AYT 2021 soruları cevap anahtarı

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından yayınlandı mı? ÖSYM 2021 YKS soru kitapçıkları TYT ve AYT sınava giren adaylarca merak ediiliyor. 2 milyon 607 bin 903 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başladı ve adaylara TYT sınavındaki testleri 135 dakika sürede çözmeye çalıştı. Peki 2021 YKS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2021 YKS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2021 TYT soru kitapçıkları

ÖSYM 2021 TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru soruldu.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başladı ve AYT sınav süresi 180 dakika oldu. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı.

2021 AYT soru kitapçıkları

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluştu. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde yer aldı.

2021 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları

ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır." dedi. TYT testinin tamamlanmasıyla birlikte YKS 2021 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? TYT, AYT ve YDT soruları yayınlandı mı? soruları da milyonlarca aday tarafından araştırılmaka. YKS'de tüm oturumların sona ermesinin ardından ÖSYM'den yapılacak resmi açıklama ile soru ve cevap anahtarlarının erişime açılması bekleniyor. ÖSYM 2021 TYT soru ve cevapları için tıklayın

2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 YKS TYT ve AYT sınavına giren adayların bir değer merak ettiği konu ise 2021 YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.