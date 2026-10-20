Sömürgeci Batı'nın maskesi bir kez daha düştü! Fransa’da sokak korkusu büyüyor, caddeler polisle kuşatılıyor!

Fransa'da hükümet, sarı yeleklilerin 24 Ekim'de yapmayı planladığı gösterilerde görev alacak polis sayısını artıracağını duyurdu.

SARI YELEKLİLERİN EYLEMLERİ ÖNCESİ ÖNLEMLER ARTIRILIYOR

Fransa'nın başkenti Paris'te Ulusal Meclis Genel Kurulunda hükümete soru faslı düzenlendi. Kurulda söz alan Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, 24 Ekim'de ülke genelinde planlanan sarı yeleklilerin gösterileri kapsamında yoğun önlemler alınacağını duyurdu.

Farklı yerlerde alınan kısmi sokağa çıkma yasaklarının devam edeceğini belirten Lecornu, esnafın dükkanlarının bir daha yağmalanmasını istemediğini vurguladı. Lecornu, sarı yeleklilerin 17 Ekim'deki gösterileri sırasında bazı kentlerde zaman zaman kontrolün kaybedildiğini anımsatarak, isyancı grupların Elysee Sarayı'na ve Başbakanlığa doğru yürümesine izin vermediklerini kaydetti.

POLİS SAYISI ARTIRILACAK, ASKER GÖREVLENDİRİLECEK

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de, 24 Ekim'deki gösterilerde görevlendirilecek polis sayısının ve imkanlarının artırılacağını bildirdi.

Nunez, 24 Ekim gösterileri çerçevesinde, Sentinelle adlı terörle mücadele operasyonunda görev yapan askerleri, kolluk kuvvetlerinin yerine belirli noktaların güvenliğini sağlamak üzere görevlendirmeyi planladıklarını aktardı.

İstihbarat birimlerinden hafta sonu yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisini suçlamasını istediği yönündeki iddiaya Nunez, şöyle yanıt verdi:

"İçişleri Bakanını istihbarat birimlerini LFI'ye karşı yönlendirmek için manipüle etmekle suçladınız. Bu yalan. Bu ülkedeki istihbarat birimleri, muhalif partiler hakkında çalışmıyor."

Söz konusu partiyi ateşe körükle gitmekle suçlayan Nunez, 17 Ekim'deki gösterilerde yaşanan ciddi olaylarda LFI Partisinin de bir payı olduğunu savundu.

FRANSA'DAKİ PROTESTO GÖSTERİLERİ

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.