SOMA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN;

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(Muhdesatın Sicilinden Terkini)

Manisa ili Soma İlçesi İstasyon Mahallesi 1462 ada 5 parsel üzerinde muhdesat olarak bulunan BU PARSEL ÜZERİNDE MEVCUT VE TASARRUF KROKİSİNDE A HARFİ İLE GÖSTERİLEN KARGİR EV MALİKLERDEN FETHİ ÖZCAN EMİNE ÖZCAN SİNAN ŞEKER, İSMAİL ERCAN ŞEKER, TUĞÇE ŞEKER,TUĞBAY ŞEKER,FETHİ ÖZCAN,NADİDE ŞAHİN, HÜSNAN ŞEKER VE MELEK ÖZCAN A,B HARFİ İLE GÖSTERİLEN KERPİÇ EV YUSUF ÖZGÜÇ E AİTTİR.BU PARSEL ÜZERİNDE MEVCUT VE TASARRUF KROKİSİNDE C HARFİ İLE GÖSTERİLEN İKİ KATLI KERPİÇ EV VE MÜŞTEMİLATI MALİKLERDEN FETHİ ÖZCAN EMİNE ÖZCAN SİNAN ŞEKER, İSMAİL ERCAN ŞEKER,TUĞÇE ŞEKER TUĞBAY ŞEKER,FETHİ ÖZCAN,NADİDE ŞAHİN, HÜSNAN ŞEKER VE MELEK ÖZCAN A AİTTİR BU PARSEL ÜZERİNDE MEVCUT VE TASARRUF KROKİSİNDE D HARFİ İLE GÖSTERİLEN KARGİR EV MALİKLERDEN SADET ÖZKAN, MUSA ÖZKAN, RABİA ÖZKAN, ÖNDER ÖZKAN, İREMNUR ÖZKAN, NEVİN KAYA'YA AİTTİR. zeminde olmadığı 4502-346 Nolu LİHKAB bürosu tarafından 28/06/2024 tarihinde düzenlenen ve Manisa Kadastro Müdürlüğü tarafından 12/07/2024 tarih 2024/568 Fen Kayıt numarasıyla onaylanan tescil bildirimine istinaden, Tapu Sicil Tüzüğü 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım gününde terkin edilecektir. Türk Medeni Kanunun 1019. Maddesi gereği tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02083744

