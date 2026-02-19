SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|
SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|
İLAN
|1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda mevkii, nitelikleri, şartname bedeli, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Yasanın 45'inci Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 02.03.2026 tarihinde satılacaktır.
|2-) İhaleler aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no: 8 adresindeki Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
|3-) İhaleye katılacaklardan (ihale şartnamesinin 3'ncü maddesinde belirtilen) istenecek belgeler:
|a-Nüfus Kağıdı ön yüzü fotokopisi
|b-Kanuni ikametgah belgesi, (ihale tarihinden önce en geç 30 gün içinde alınmış)
|c-Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu veya makbuzu.
|d-Her sayfası imzalı İhale Şartnamesi.
|e-Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve varsa vekaletname (Noter Onaylı)
|f-İhaleye gireceklerin ihale şartnamesinin 3.maddesinde istenilen diğer belgeleri en geç ihale günü saat 12.00'e kadar Belediye Gelirler Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
|4-) Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|5-) İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü'nden temin edilebilinir.
|Satışı yapılacak taşınmazlar aşağıda belirtilmiştir.
|
Mahalle
|
Niteliği
|Ada
|Parsel
|
Bağımsız Bölüm No
|
Yüzölçümü m²
|
Tahmini Bedel
|
Geçici Teminatı
|
Şartname Bedeli
(TL)
|
Satış Saati
|
Bürüt
|
Net
|İstasyon
|İşyeri
|1463
|6
|A 4
|179,40
|159,18
|5.450.000,00 TL
|163.500,00 TL
|2.000,00
|14.00
|İstasyon
|İşyeri
|1463
|6
|B 1
|179,40
|159,18
|5.450.000,00 TL
|163.500,00 TL
|2.000,00
|14.05
|İstasyon
|İşyeri
|1463
|6
|B 2
|179,40
|159,18
|5.450.000,00 TL
|163.500,00 TL
|2.000,00
|14.10
|İstasyon
|İşyeri
|1463
|6
|D 1
|179,40
|159,18
|5.450.000,00 TL
|163.500,00 TL
|2.000,00
|14.15
|İstasyon
|İşyeri
|1463
|6
|D 2
|179,40
|159,18
|5.450.000,00 TL
|163.500,00 TL
|2.000,00
|14.20
|Turgutalp
|Arsa
|112
|12
|-
|443,00
|3.950.000,00 TL
|118.500,00 TL
|2.000,00
|14.25
|Turgutalp
|Arsa
|415
|6
|-
|1.028,76
|16.000.000,00 TL
|480.000,00 TL
|3.000,00
|14.30
|Darkale
|Zeytinlik
|105
|42
|-
|2.623,60
|1.650.000,00 TL
|49.500,00 TL
|1.000,00
|14.35
|Akçaavlu
|Tarla
|154
|21
|-
|6.518,02
|1.750.000,00 TL
|52.500,00 TL
|1.000,00
|14.40
|Kiraz
|Arsa
|155
|11
|-
|550,10
|200.000,00 TL
|6.000,00 TL
|1.000,00
|14.45
|Karaçam
|Bahçeli İki katlı
Kargir Ev
|129
|9
|-
|158,03
|250.000,00 TL
|7.500,00 TL
|1.000,00
|14.50
#ilangovtr
Basın No: ILN02403315