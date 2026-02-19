  • İSTANBUL
Resmi İlanlar SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda mevkii, nitelikleri, şartname bedeli, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Yasanın 45'inci Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 02.03.2026 tarihinde satılacaktır.
2-) İhaleler aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no: 8 adresindeki Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-) İhaleye katılacaklardan (ihale şartnamesinin 3'ncü maddesinde belirtilen) istenecek belgeler:
a-Nüfus Kağıdı ön yüzü fotokopisi
b-Kanuni ikametgah belgesi, (ihale tarihinden önce en geç 30 gün içinde alınmış)
c-Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu veya makbuzu.
d-Her sayfası imzalı İhale Şartnamesi.
e-Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve varsa vekaletname (Noter Onaylı)
f-İhaleye gireceklerin ihale şartnamesinin 3.maddesinde istenilen diğer belgeleri en geç ihale günü saat 12.00'e kadar Belediye Gelirler Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
4-) Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-) İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü'nden temin edilebilinir.
Satışı yapılacak taşınmazlar aşağıda belirtilmiştir.

 


Mahalle
Niteliği		 Ada Parsel
Bağımsız Bölüm No
Yüzölçümü m²
Tahmini Bedel
 

Geçici Teminatı

Şartname Bedeli
(TL)

Satış Saati

Bürüt
Net
İstasyon İşyeri 1463 6 A 4 179,40 159,18 5.450.000,00 TL 163.500,00 TL 2.000,00 14.00
İstasyon İşyeri 1463 6 B 1 179,40 159,18 5.450.000,00 TL 163.500,00 TL 2.000,00 14.05
İstasyon İşyeri 1463 6 B 2 179,40 159,18 5.450.000,00 TL 163.500,00 TL 2.000,00 14.10
İstasyon İşyeri 1463 6 D 1 179,40 159,18 5.450.000,00 TL 163.500,00 TL 2.000,00 14.15
İstasyon İşyeri 1463 6 D 2 179,40 159,18 5.450.000,00 TL 163.500,00 TL 2.000,00 14.20
Turgutalp Arsa 112 12 - 443,00 3.950.000,00 TL 118.500,00 TL 2.000,00 14.25
Turgutalp Arsa 415 6 - 1.028,76 16.000.000,00 TL 480.000,00 TL 3.000,00 14.30
Darkale Zeytinlik 105 42 - 2.623,60 1.650.000,00 TL 49.500,00 TL 1.000,00 14.35
Akçaavlu Tarla 154 21 - 6.518,02 1.750.000,00 TL 52.500,00 TL 1.000,00 14.40
Kiraz Arsa 155 11 - 550,10 200.000,00 TL 6.000,00 TL 1.000,00 14.45
Karaçam Bahçeli İki katlı
Kargir Ev		 129 9 - 158,03 250.000,00 TL 7.500,00 TL 1.000,00 14.50

Basın No: ILN02403315