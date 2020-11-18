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Gündem Sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı saatleri
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Sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? | Koronavirüs salgını sebebiyle yeni tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları vatandaşlara açıkladı. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? | Sokağa çıkma yasağı cuma akşamı mı başlayacak? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman biter? | Sokağa çıkma yasağı pazar gecesi mi bitecek? | Sokağa çıkma yasağı günleri

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:00:00 -
Sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı günleri | Koronavirüs salgınında kontrolün sağlanabilmesi, vakaların azalması için 81 ilde uygulanacak yeni tedbirler belirlendi. 81 ilde hafta sonları belirli saatler arasında sokağa çıkma yasakları uygulanacak. Ancak vatandaşlar sokağa çıkma yasağının uygulanacağı saatler konusunda kafa karışıklığı yaşadı. İçişleri Bakanlığı vatandaşların akıllarına takılan soruların cevabını yayınlanan genelge ile noktaladı. Peki, sokağa çıkma yasağı saat kaçta ne zaman başlayacak?

Sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı saatleri

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak.

21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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