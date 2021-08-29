Şok eden görüntüler... Bunak Biden canlı yayında uyuyakaldı

ABD Başkanı Joe Biden 20 Kasım 1942 doğumlu ve 78 yaşında. 80 yaşına merdiven dayamış olan Biden, sık sık davranışlarıyla gündem oluyor. ABD Başkanı'nın ilerlemiş yaşı ve zaman zaman ayakta zor durmasından dolayı da Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adı ABD Başkanlığı için geçiyor.

Biden'ın son skandalı ise kameralar karşısında yaşandı ve oldukça ses getirecek cinsten.

İsrail Başbakanı ile görüşürken uyudu

ABD Başkanı Joe Biden, göreve gelmesinin ardından ABD'ye İsrail Başbakanı olarak ilk ziyaretini gerçekleşen Naftali Bennett ile bir araya geldi. 12 yıllık Binyamin Netanyahu iktidarından sonra yönetime gelen Bennett'in ABD ziyareti merakla beklenirken görüşmeye Biden'ın uyuklaması damga vurdu.

Basın mensuplarının karşısında gerçekleşen görüşmede Biden, Bennett'in konuştuğu sırada uyumaya başladı. ABD Başkanı'nın uyuduğunu gören Bennett ise konuşmaya devam etti. Olaya ilişkin görüntüler ise dünyanın gündemine oturdu.

Kamala Harris iddiaları bir kez daha gündemde

Yaşananlar, 78 yaşındaki Biden'ın henüz daha Başkan olarak seçilmemişken yardımcısı Kamala Harris ile ilgili ortaya atılan iddiaları akıllara getirdi. Biden'ın ileri yaşı nedeniyle ikili hakkında birçok iddia gündeme gelmişti.

Onların başında ise, Biden'ın ileri yaşı nedeniyle 4 yıllık dönemin sonunda çekileceği ve yerini Harris'e bırakacağı geliyor. Harris'in ise daha şimdiden başkanlık için hazırlandığı ve 2032'ye kadar yönetimde kalacağı iddia edilmişti.