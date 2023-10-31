Sohbet robotu 'Lubi' ile tanışın

Petrol Ofisi Grubu tarafından geliştirilen WhatsApp sohbet robotu "Lubi", madeni yağlar ile ilgili birçok konuda tüketicilere yardımcı olmak üzere tasarlandı.

WhatsApp sohbet robotu "Lubi", sürücülerin Petrol Ofisi'nin tüm araçlara yönelik geniş ürün gamı arasından en doğru tercihi yapmasına da olanak tanıyor.

Araç markası, modeli ve model yılı girildiğinde, motor üreticisinin önermiş olduğu standartlarda Petrol Ofisi madeni yağlarından en uygun olanı kullanıcıya sunuluyor.

Söz konusu sohbet robotu, uygulama alanına göre Petrol Ofisi çözümünü saniyeler içinde ekrana getiriyor. Kullanıcılar farklı markalara ait ürünlerin ismini yazarak veya direkt fotoğrafını göndererek de tavsiyeler alabiliyor.

Arka planda geliştirilen görüntü işleme ve yapay zeka sayesinde çekilen fotoğraftaki ürün tanınıyor ve Petrol Ofisi çözümü sunulabiliyor. Önerilerin yanı sıra ürünlerin teknik ve güvenlik bilgilerini içeren formları saniyeler içinde iletiliyor.

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Ürün kataloglarını da PDF formatında müşteriye ulaştırabilen "Lubi", kullanıcı konumunu paylaştığında bu konuma en yakın Petrol Ofisi Maxima yağ değişim merkezlerini ve satın alım noktalarını gösteriyor. Böylelikle sürücüler, önerilen ürünlerin içeriklerine erişebiliyor ve yağ değişim merkezlerine yönlendiriliyor.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, "Madeni yağda Türkiye'nin geleneksel bir numarası olarak kullanıcılarımızın değişen ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp onlara en doğru çözümleri sunmak en önemli görevimiz. Görüntü işleme ve yapay zeka gibi çığır açan teknolojilerden faydalanarak tasarlanan Lubi de bu anlayışla geliştirildi. Sektöre öncülük edecek, teknoloji odaklı çözüm ve hizmetler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.