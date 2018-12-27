Skandal 'Kurdistan' haritası büyük tepki görmüştü: Google'dan geri vites!

Bir Amerikan anonim şirketi olarak milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Google, Ekim ayının sonlarında bir kendi servisi olan Maps'e eklenen sözde "Kurdistan" haritasını kaldırdı.

Osmaniye'nin doğusundan itibaren Kürt nüfusunun yoğun olduğu illeri de içerisine alan söz konusu haritanın kaldırılmasına ilişkin Türkiye'den resmi bir talep geldiği aktarılıyor.

Irak ve Suriye'nin kuzey kısımlarını da içeren sözde "Kurdistan" haritası, yaklaşık 2 milyon görüntüleme aldı. Haritaya erişim sağlamak isteyen kullanıcıların "Bu harita, kullanım koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle artık erişilebilir değil." mesajıyla karşılaştığı görülüyor.