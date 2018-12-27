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Skandal 'Kurdistan' haritası büyük tepki görmüştü: Google'dan geri vites!

2018'in Ekim ayının sonlarında Google Maps'e eklenen "Kurdıstan" isimli skandal harita tepkilerin ardından kaldırıldı.

27 Aralık 2018 Perşembe 22:27
Skandal 'Kurdistan' haritası büyük tepki görmüştü: Google'dan geri vites!

Bir Amerikan anonim şirketi olarak milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Google, Ekim ayının sonlarında bir kendi servisi olan Maps'e eklenen sözde "Kurdistan" haritasını kaldırdı. 

Osmaniye'nin doğusundan itibaren Kürt nüfusunun yoğun olduğu illeri de içerisine alan söz konusu haritanın kaldırılmasına ilişkin Türkiye'den resmi bir talep geldiği aktarılıyor. 

Irak ve Suriye'nin kuzey kısımlarını da içeren sözde "Kurdistan" haritası, yaklaşık 2 milyon görüntüleme aldı. Haritaya erişim sağlamak isteyen kullanıcıların "Bu harita, kullanım koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle artık erişilebilir değil." mesajıyla karşılaştığı görülüyor. 

 

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 22:27
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Amerika
  4. Google
  5. Osmaniye
  6. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • EfelerdiyariEfelerdiyari26 dk önce
    Bu kafir takimi yine baska kilikla cikar yine... düzenbaz kansizlar..
  • ahmetahmet50 dk önce
    bu harita ve siyonist israilin "sapkın vaad edilmiş topraklara ulaşabilmek için laboratuar mamülü DEAŞ/FETÖ ve "pkk/pyd/kukla kürdistan sevdasının ve amacının haritasıdır!!!

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