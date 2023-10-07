Siyonistler gazetecileri hedef aldı
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Gazze sınırında haber takibi yapan 2 gazetecinin İsrail güçleri tarafından vurularak öldürülmesine sert tepki gösterdi.
UMED sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Gazze sınırında haber takibi yapan gazeteciler Muhammed el-Salihi ve Nidak Al Wahid'in İsrail işgal güçleri tarafından vurularak öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. İsrail'in, Filistinlilere yönelik işlediği ihlalleri belgeleyen haberlerde imzası bulunan gazetecileri hedef alması insan hakkı ihlali olduğu kadar, basına sansür girişimi ve evrensel hukuka ihanettir. İsrail askerlerinin yaptığı hem cinayet, hem de kendi hukuksuzluklarını ve saldırılarını perdeleme girişimidir” ifadelerini kullandı.
Sosyal Medya
Filistinli mücahitlerin İsrailli anneye söyledikleri dünyanın gündeminde!
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya
İşgalci İsrail'i destekleyen ülkeler belli oldu! Bir ülke var ki tüm Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratacak